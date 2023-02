"Lo guay de 'La resistencia' es que parecemos unos chavales haciendo el idiota"

Jorge Ponce, réplica de David Broncano en La resistencia de Movistar Plus + ha formado dúo con Valeria Ros para el 'late show' de El Aguila-Nidos en Youtube para discurrir sobre las decisiones que se ha de tomar en la vida. Este malagueño tiene cuerda para rato a través del humor. En Loco Mundo sus ¿Quién gana a hostias? ya nos avisaban de su estilo entre el absurdo, lo negro y lo socarrón (sí, es una palabra que ya no se dice). Las nuevas generaciones se le rinden como despistado hermano mayor.

-Le recordamos con Yonyi Arenas en el Asuntos propios de Toni Garrido, hace algo más de diez años, en Radio Nacional.

-Aquellos fueron mis inicios, al lado de Yonyi. Qué guay que aún haya gente que se acuerde de eso. Había hecho ya mis guiones, pero eso fue lo primero dando la cara. Yo había estado en el Caiga quien caiga con Manel Fuentes en Telecinco. Entré de producción como último mono pero le metía guiones a los reporteros en los bolsillos. Yo estudié esa falsa Comunicación Audiovisual durante cuatro años. Acabé en Málaga y me fui de Madrid a hacer un máster de Guion. Cuando estaba trabajando en el Vips a punto de regresar con mi mochililla, lo típico de un amigo de un amigo de un amigo acabé de becario en Caiga quien caiga. Y tuve mucha suerte. Era gente muy joven.

-No fue el Caiga quien caiga de Wyoming.

-No era el primero pero ahí estaba de nuevo Arturo Valls y también Juanra Bonet, Gonzo, Christian Gálvez, Estíbaliz Gabilondo. Era un puntazo y ahi tuve mucha suerte durante dos años y medio.

-¿Y quién gana a hostias?

-Eso fue lo primero que hice para Broncano. Éramos amiguetes pero no habíamos coincidido hasta entonces. Yo estaba en Vodafone Yu y en Loco Mundo es donde empecé a hacer piezas para él.

-¿Esos enfrentamientos imposibles eran suyos? Ya lo adelantó: Rusia perdía la guerra ante Murcia.

-Cuidado con Murcia. Esos guiones eran míos. Ahora tengo guionistas al lado y yo soy el que leen lo que escriben. Y claro, se nota que he mejorado.

-¿Se explica la repercusión de La resistencia?

-No voy a decir que es un milagro, pero para explicar lo que es La resistencia hay que mirar muchos detalles. Era imposible estar ahí tantos años. Yo tengo amigos en otros programas que se pegan batacazos. Lo normal en la tele es empezar algo y que te dure una temporada. De repente en La resistencia se dan una serie de circunstancias y hemos tenido una oportunidad una gente que no esperábamos algo así. Empezamos a hacer lo que queríamos y en Movistar no se equivocaron con nosotros.

-Para hacer algo que funcione bien por la noche hay que levantarse muy temprano.

-Eso es. Parece que estamos ahí haciendo el idiota pero eso hay que prepararlo. Toda la naturalidad de La resistencia tiene mucho trabajo detrás. Lo guay es que parecemos unos chavales haciendo el idiota. A los de arte les encargamos "hazme una ventana que parezca que la ha hecho un señor borracho a las cinco de la mañana"...

-¿Quién fue ese primer personaje que entendió lo que era La resistencia?

-Desde el principio el programa respiraba algo nuevo. Tras los años es una maquinaria engrasada, pero desde que vi al gilipollas de David en el escenario, como si estuviera hablando con su primo, me di cuenta de que en ese show había algo distinto. Yo a David Broncano lo insulto cuando hablo bien de él, para compensar. El idiota este es que oye mucho a los entrevistados, sea quien sea. Pone atención. Normalmente el entrevistador está pensando en la pregunta siguiente y Broncano está pendiente de la respuesta.

-Y replica. Es su fuerte.

-Replica porque está escuchando mucho. Y eso es difícil. Y trata a todos sus invitados por igual, ni nadie es tonto ni nadie es un dios. Sean estrellas o personas casi desconocidas. El resto del éxito es que somos unos tontos haciendo chistes y estamos muy entrenados.

-¿Qué tal el proyecto con El Águila Nidos?

-Está muy bien que hayan confiado en mí y en Valeria Ros, con nuestros monólogos. Ahí aplicamos lo aprendido en La resistencia, los proyectos hay que hacerlos con gente que sea buena que se lleven bien entre ellos y que se entiendan. Todos los que estamos ahí nos llevamos muy bien y por eso hay que verlo.