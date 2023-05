Los seguidores de Ginés Corregüela desaprueban su primer bocadillo post ‘Supervivientes’

Ginés Corregüela ha regresado a España tras su movida participación en Supervivientes demostrando que no se ha olvidado de las buenas costumbres. El exconcursante del reality de supervivencia de Telecinco ha retomado su actividad habitual en las redes sociales, que no es otra que sus famosos bocadillos XXL. Después de su aventura en Honduras el primer bocadillo no ha estado exento de polémica, principalmente por la compañía. Y es que Ginés ha cambiado al pavo Felipe por su nueva novia, Yaiza Martín.

“No es lo mismo”, “no queremos esta compañía”, “has cambiado” o “Ginés, así no” son una muestra representativa que refleja el sentir de sus seguidores ante su primer bocadillo XXL, una vez finalizada su participación en Supervivientes. Sus fans echan de menos al pavo Felipe, así como el escenario elegido para la ocasión. El tiktoker andaluz ha preparado el bocadillo en una terraza madrileña, un paisaje que no tiene nada que ver con la huerta de Torreperogil.

El rey de los bocadillos XXL sabía que su primera obra tras su paso por Supervivientes podría despertar cierto recelo, al perderse parte de la esencia que lo ha llevado a ser un personaje conocido en las redes sociales. Pese a ello, Ginés ha querido dedicárselo a todos sus seguidores. “Se lo voy a dedicar a todos mis seguidores, que me estaban esperando. Algunos están enfadados, otros no, pero bueno…“, ha dicho. El tiktoker también ha tenido un detalle con el equipo de Supervivientes. “Se lo voy a dedicar, sobre todo, al equipazo de Supervivientes, a los cámaras, ¡un beso!”, ha expresado para finalizar la ronda de dedicatorias.

El bocadillo, que llevaba puesto jamón, tortilla de patatas, tomate y mucho aceite "para que empape", ha sido sellado por unas gomas de Yaiza, que también ha aprovechado la ocasión para mandar un beso a todo el equipo del programa.