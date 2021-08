"La serie 'Doc' trata de convertir la tragedia en oportunidad”

Doc ha sido una de las grandes series italianas de los últimos años por lo que Telecinco la ha incorporado como uno de sus estrenos veraniegos, la ofrece los lunes a las once de la noche. Luca Argentero, que atiende a este periódico, es el médico Andrea Fanti.

Su personaje está inspirado en lo sucedido con el doctor Pierdante Piccioni que debido a un accidente se le borraron los recuerdos de sus últimos doce años, vivía en 2013 y tras una colisión ‘reapareció’ en 2001, como un novato.

–¿Para hacer del doctor Fanti habló con el verdadero, Piccioni?

–Sí, por supuesto. El médico de los hechos reales ha estado involucrado en cada paso del proceso, desde el principio. Cuando logré el papel me presentaron a Pierndante y él mismo me facilitó su biografía, el libro donde se basa su historia.

–¿Es una ventaja tener al ‘modelo’ tan cerca?

–Lo he tenido muy de cerca. Me dio todos los detalles de su experiencia, fueron momentos y sensaciones sorprendentes. Es una ventaja pero también es una responsabilidad tan cerca a tu modelo y no poder decepcionarle.

"A nivel personal es una pesadilla, el doctor no recuerda nada de lo cercano. Es decir su mujer no es la mujer que recordaba, su hijo ha muerto y no sabe cómo"

–¿Cómo es el doctor Pierdante Piccioni?

–Es un hombre fantástico. Realmente la trama de la serie Doc va sobre cómo convertir la tragedia en una oportunidad. El ser humano que ha tenido esta experiencia puede valorar algo así: cuando sufre el accidente al doctor no sólo le afectó a la memoria. Al tener la grave lesión en la región frontal no es capaz de mentir. No es capaz de impedir decir lo que piensa. Esa característica hace que Pierndante sea la persona más asombrosa que me he encontrado en mi vida. De hecho ahora es uno de mis mejores amigos.

–¿De qué manera afectó la pérdida de memoria a su personaje, qué es lo cuenta en la serie?

–Las consecuencias del accidente tienen dos niveles. A nivel personal es una pesadilla, porque no recuerda nada de lo cercano. Es decir su mujer no es la mujer que recordaba, su hijo ha muerto y no sabe cómo. Su hija ha pasado de tener 20 años a tener 8 y no conoce a la joven que está delante de él. Es un shock. Todo esos recuerdos que ha perdido son 12 años de su vida es un drama. Pero en lo profesional ha perdido a su ve 12 de trabajo, de experiencia en su carrera tan especilizada.

–De genio a novato, en un instante...

–Mi doctor tiene que reiniciarse, porque ya no es el médico jefe, tiene que comenzar de nuevo como un novate, efectivamente.

–¿Cómo se enfrenta en la ficción a algo así?

–Es una oportunidad para empezar, para cambiar lo que no te gusta de ti. La versión antteiro del doctor no es realmente la mejor: era un egocéntrico, ruin en su matrimonio. El accidente es una oportunidad para enmendar todos los errores de su pasado reciente. Tiene que descubrir poco a poco qué pasó en estos años. El drama es una oportunidad para ser mejor médico, mejor padre, mejor marido... en fin, mejor persona.

–¿Qué veremos en estas próximas semanas en Telecinco?

–Desde el primer momento los espectadores van a contar con mucha información para conocer al Pierdante real. Lo importante es que una historia real. Apasionante.