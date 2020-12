Las series españolas de Netflix entran en el 'top 10' de casi 100 países

La buena acogida de las series españolas en el resto del mundo se refleja en los datos de 2020 aportados por la plataforma Netflix. Este servicio anuncia que La casa de papel en sus nuevas temporadas han entrado en el Top 10, las ficciones más vistas, de 93 países. A continuación, la juvenil Élite figura entre las diez favoritas de 86 países y el tercer lugar lo ocupa un melodrama que también produjo Atresmedia como La casa, Toy Boy, posicionada entre los espectadores de 69 países. La ficción ambientada en la Costa del Sol, con el intérprete malagueño Jesús Mosquera.

El telefilme de terror El Hoyo se ha situado en el Top 10 de 89 territorios; El Practicante, con Mario Casas, en 70 países; Hogar en 50 y Ofrenda a la tormenta en 37. En el apartado de documentales La Casa de Papel: El Fenómeno estuvo entre lo más visto entre los usuarios de 76 países.

Sobre el consumo en España, Netflix observa que en 2020 ha aumentdo el visionado del ámbito del programas bajo demanda, con un 140% más que en 2019, a través de formatos como el espacio de cita Love is Blind. Se ha visto el doble de tiempo para documentales, con dos títulos destacados, El dilema de las redes y Tiger King.

En un año marcado por la distancia social, ha crecido la audiencia de los títulos románticos en más del doble de tiempo, 150%, con series nacionales como Las chicas del cable o Valeria. La evasión a mundos de fantasía creció en un 140% de visionados con Locke and key, Carta al Rey o Monja guerrera. El audiovisual de Corea del Sur, respaldado por el Oscar de Parásitos, vive un gran momento entre público español, con el triple títulos vistos, con Está bien no estar bien o My holo love en cabeza.