La siguiente sorpresa en Netflix tras 'El juego del calamar' es bien conocida

“Es como El juego del calamar, pero en una comunidad de vecinos”, bromeó Alberto Caballero en el anuncio de la incorporación de Aquí no hay quien viva a Netflix en España.

Su creador junto a su hermana, Laura Caballero, no podía imaginar que tras el primer fin de semana de estar bajo demanda en la plataforma la comedia de Antena 3 iba a ocupar el puesto octavo entre lo más visto.

Pese a las reposiciones continuas y encontrarse en otros servicios en streaming, la serie que se acerca ya a los 20 años de su estreno (apareció en 2003 en la noche de los domigos) sigue siendo una serie apreciada, seguida y refugio entre tanta elección de novedades.

La acogida en España llevará con seguridad a la plataforma a probar Aquí no hay quien viva en otros mercados y por la frescura intacta que tiene pese a los años transcurridos puede dar más de una sorpresa.

Aquí no hay quie viva, con la producción ejecutiva de José Luis Moreno, estuvo en antena hasta 2006 tras cinco temporadas. Mediaset adquirió MiramónMendi y se cerraba el edificio en Antena 3 para dar paso en Telecinco a la incombustible La que se avecina.

Con motivo del fin de su décimo aniversario estas fueron algunas curiosidades que recordamos:

1 Fernando Tejero, el mítico portero Emilio, iba a hacer de Paco, el dueño del videoclub. En un principio, cuando los personajes aún no estaban asignados, al actor Fernando Tejero le ofrecieron el personaje de Paco pero, tras la lectura del guión, fue él mismo quien pidió ser el portero de la comunidad. Tuvo vista para saber que iba a convertirse en uno de los personajes más emblemáticos de la historia de la ficción española. Gracias a él, Tejero ha hecho carrera en la televisión, y también en el cine.

2 La famosa frase "¡Un poquito de por favor!" fue aportación del propio Tejero. Fernando Tejero ha comentado que la primera vez que dijo la sonada frase fue por error en clases de interpretación cuando quería pedir silencio y en vez de gritar "¡Un poquito de silencio, por favor!", se le trabó la lengua y le salió la expresión que consiguió hacer tan famosa gracias a una improvisación suya, pues no estaba en el guión.

3 Gemma Cuervo fue la segunda opción para encarnar a Vicenta. La actriz Gemma Cuervo no fue la primera actriz pensada para el personaje de Vicenta. En realidad era María Asquerino quien iba a interpretar tal personaje, aunque por varios inconvenientes, fue finalmente Gemma quien lo interpretó.

4 Belén, la parada pluriempleada. El personaje de Belén, desde el primer capítulo, siempre se caracterizó por estar en el paro e ir consiguiendo múltiples y variopintos trabajos. En los 90 episodios que tuvo la serie en total, el personaje intepretado por Malena Alterio tuvo un total de 16 trabajos.

5 Elsa Pataky iba a hacer de Alicia. Elsa Pataky en un principio iba a encarnar el papel de Laura Pamplona, Alicia. La cadena quería a una chica espectacular físicamente, pero los guionistas apostaron por una actriz más peculiar, que fuese guapa, pero que tuviese una personalidad diferente.

6 Múltiples adaptaciones por todo el mundo. La serie ha tenido muchas adaptaciones alrededor del mundo. En Argentina, Chile, y México, donde se ha emitido también la serie original, se ha adaptado la sitcom en versión local, llamadas Aquí no hay quien viva en los dos primeros países y Vecinos en México. En Colombia se emitió como una telenovela. En Estados Unidos, sin embargo, se quedaron sin su propia versión debido aun problema de tiempo, pues los episodios de Aquí no hay quien viva duran entre 40 y 80 minutos y las comedias americanas no suelen exceder los 22 minutos.

7 Numerosos presentadores de la cadena de Atresmedia pasaron por la finca. Varios presentadores de Antena 3, como Matías Prats, Jaime Cantizano, María Patiño, Patricia Gaztañaga, Agustín Bravo y Susanna Griso, realizaron cameos en la serie. Esto ocurrió debido a que los vecinos de Desengaño, 21 visitaron la cadena y sus programas en más de una ocasión.

8 Un guiño de los creadores a su abuelo. La foto de don Bartolomé Méndez Zuloaga, primer presidente de la comunidad, en realidad es el abuelo de Laura y Alberto Caballero, en un claro homenaje que querían rendirle sus nietos.

9 El apodo de Vicenta, doña Croqueta. El nombre de doña Croqueta del personaje de Gemma Cuervo en La que se avecina se utilizó previamente en Aquí no hay quien viva, cuando Vicenta era cocinera del Come y Calla, el restaurante de Lucía.

10 Más referencias en 'La que se avecina'. En el episodio 100 de LQSA, los personajes de María Adánez y Fernando Tejero, Rebeca y Fermín, son llamados como "la pija" y "porterucho", en referencia a sus personajes en Aquí no hay quien viva.