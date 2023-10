La situación extrema que vivía Virginia Díaz para finalmente dejar el programa 'Cachitos'

Cachitos (su nombre oficial, Cachitos de hierro y cromo, homenaje a una letra de Kiko Veneno) estrenará en Navidades su temporada número 12 y contará con un nuevo presentador. Al igual que su hasta ahora presentadora, Virginia Díaz, para enlazar los clips históricos se ha recurrido a una voz de la rad¡o pública. El periodista Ángel Carmona, conductor del matinal Mañana más, de Radio Nacional, será quien se ponga al frente de este espacio a partir de su especial Nochevieja, con el que se suele abrir las tandas.

El nuevo director de Cachitos es Mario de la Mano, manteniendo los ingredientes habitual, sobre todo los esperados rótulos de cara a su edición especial del 1 de enero.

Para esta nueva temporada, desde los 60 a los 2000, se harán sendos capítulos de Cachitos Torp Parade, uno por década. Habrá una continuación de la historia eurovisiva, con Eurobajona 2, una triple entrega de las revisiones históricas, Telepedia, Números 1 y Melodías de Anteayer conforman esa nueva tanda con guiones Alejandro Alcaraz, Antonio Vicente, Manuel Martínez March, Toño Pérez, Jero Rodríguez, Mario de la Mano y Nacho G. Hermosura. Cada entrega semanal en La 2 estará complementada con una anterior relacionada con la de estreno.

Sin embargo estas novedades traen las razones de la marcha de Virginia Díaz, voz de los matinales de Radio 3 y que se encontraba exhausta del esfuerzo de estos años alternando la radio con la televisión y extenuantes y aceleradas jornadas de grabaciones.

"Bueno, pues… como decía María Jiménez: se acabó. Después de casi once años de mucho aprendizaje y muchas risas, mi aventura con @cachitos_tve llega a su fin. Y, aunque suene manido, me siento muy orgullosa de haber sido parte de uno de los mejores programas de televisión. Esto es así. Solo tengo palabras de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de presentarlo", ha expresado la abulense en su cuenta de instagram.

"Ha sido un verdadero lujo porque hemos hecho ficción con recursos de tele (¡y los de La2!) y el equipo de dirección, realización, guion, montaje, edición y demás siempre ha conseguido unos resultados espectaculares. Mucho talento", expresa con satisfacción Virginia Díaz, pero también revela lo que sucedía en ese esfuerzo. "Pero no os voy a engañar, los rodajes han sido muy duros. Muchas horas de grabación, la mayoría fuera de casa, estrés porque se acababa la jornada de rodaje y no habíamos terminado y, además, se me iba el tren de vuelta y muchas veces, mucho, mucho, mucho frío, sobre todo, cuando grabábamos en exteriore. Cansancio físico y, en mi caso, también mental porque tiraba de memoria todo el rato para intentar no saltarme ni una sola coma de los textos tan geniales que salen de las mentes privilegiadas de lxs guionistas del programa y había que repetir el plano una y otra vez. La tele es así", enumera en su mensaje en las redes la hasta ahora conductora de Cachitos.

"Hace tiempo que me rondaba por la cabeza que ya iba siendo hora de parar porque hay cosas que dejan de hacerte feliz y empiezan a pesar demasiado y, si no hay nada más que lo compense, lo mejor, para una misma, es decir que no. Era un secreto a voces” pero me pidieron que no me despidiera por aquí hasta días antes de presentar novedades, por eso lo hago ahora", ha añadido la periodista de Radio 3. Hasta que en este viernes no se anunciaban esas novedades no ha querido desvelar que se desligaba a Cachitos, un espacio tan unido a la voz y a la presentación (normalmente con mucha carga de humor) de Virginia Díaz, que además agradece la labor del equipo de todos estos años.