Alexia Rivas se convirtió la noche del jueves en la tercera expulsada de Supervivientes 2021, tras Antonio Canales y Marta López. Junto a ésta última, con la que protagonizó el famoso Merlos Place del comienzo de la pandemia, formaban la pareja más polémica -proclive a enfrentamientos- de esta temporada, ya que ambas son ex pareja del periodista Alfonso Merlos.

Recordemos que Marta era la pareja de Alfonso cuando, en pleno confinamiento domiciliario, Alexia se coló de fondo durante una entrevista por YouTube, un caso que se conoció cómicamente como el Merlos Place. El jueves pasado la audiencia eligió a Marta López para abandonar el concurso de forma definitiva. Sólo una semana después, el público ha decidido que su archienemiga, Alexia, siguiese sus pasos y también regresase a España, cerrando así el caso Merlos. Los espectadores del reality de supervivencia no parecen estar interesados en este culebrón en concreto.

"Os voy a apoyar a todos, no os preocupéis. Nos vemos en Madrid, os voy a defender a todos, de verdad. Esto se acaba más pronto de lo que parece. Me siento súper ganadora porque me quería llevar a mí misma, y en parte lo he conseguido. Sois todos maravillosos, intentad pensar en la oportunidad. Cuando tengáis hambre pensar en que cualquier día os podéis ir", decía la periodista al abandonar La Palapa, donde perdió en una última votación ante su compañera Lara Sajen. A continuación, Alexia se dirigió a Playa Destierro, donde se encuentran Palito y Lola, y allí se abrió una nueva votación en la que Rivas resultó de nuevo la elegida para marcharse.

Durante la gala, además, se vivieron las tradicionales nominaciones. Los supervivientes eligieron a través de sus votos que Tom Brusse, Valeria Marini, Lara Sajen, Sylvia Pantoja y Agustín Bravo se conviertan en los nuevos candidatos a abandonar el concurso.

El protagonista de la entrega del martes había sido Tom Brusse, quien el jueves puso de manifiesto que se encuentra hundido tras su ruptura con Sandra Pica. Pese a que ésta se trasladó a Honduras para comunicarle a su todavía novio su decisión, fue Melyssa quien le tuvo que dar la noticia: "He estado ahora mismo con ella aquí, persona a persona. Ella se ha dado cuenta tras días sin verte que ya no sigue enamorada". Posteriormente, Tom tuvo la oportunidad de reencontrarse con Sandra para escuchar por qué había tomado esta decisión, quedándose Melyssa a un lado como testigo del momento.

A mi me estaba gustando TOM hasta que fue Sandra.Es un montaje claro, el otro día no lo vi del todo claro, hoy con los últimos vídeos si.#SVGala6 https://t.co/4YFRf8PMYH pic.twitter.com/Ra7C7PGzqq — Jimena🧝‍♂️🧝‍♀️ (@brida77) May 14, 2021

Hay, no obstante, quienes tachan de surrealista lo ocurrido el martes y los internautas, entre nuchos otros seguidores del programa, hablan de montaje al referirse a la historia entre Tom y Sandra, con Melyssa, ex de Tom para más señas, de por medio.