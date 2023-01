Por supuesto que Shakira le comentó a Jesús Quintero que en el amor hay que decir la verdad

El recordado Jesús Quintero en 2005, en Ratones coloraos, en Canal Sur, tuvo como invitada una joven Shakira. Ya era una estrella internacional pero a sus 28 años tenía aún mucho que cantar y contar, presentaba su disco Fijación oral. Por entonces se la veía tan resplandeciente como tímida. Sensible y orgullosa de su pasado y de lo que podía afrontar en el futuro. Cinco años después conocería al barcelonista Gerard Piqué con el que ahora mismo forman parte de la portada mundial como pareja que lanza los trastos a la cabeza.

El fallecido onubense se encuentra en esa entrevista encantado, y cómplice, con su invitada, tentándola a confesar con una sonrisa constante. Casi a bocajarro le preguntó de si era partidaria de decir la verdad.

"Hay que decir la verdad, aunque duela", admitía la colombiana. "¿En el amor también, aunque duela?", vuelve a preguntar Quintero. "Sí, cuando se llega a ese punto, se llega casi al final, al adiós irremediable, al que uno nunca quiere llegar", reconocía algo azorada la cantante. Una respuesta que barruntaba lo que sucedía 16 años con la dolorosa ruptura, ya como madre de dos hijos, de una relación que se había extendido durante más de un decenio.

Preguntas después, el de San Juan del Puerto le inquiere con una frase pronunciada por un periodista españo_ "El amor es una carga tan pesada que hay que llevarla entre tres". Shakira se queda algo pensativa y elude hablar a sí misma. Cree que esa frase "le puede gustar a mi papá, que se casó dos veces".

En dicha entrevista Shakira no entiende la vida sin cantar y se comparaba con un canario. "Nunca conocí a un canario que sobreviviera sin cantar. Yo soy un canario. No puedo vivir sin cantar, aunque la vida cambia tanto... No sé lo que me espera el futuro", atisbaba Shakira en una entrevista que va calando en declaraciones personales a medida que pasan los minutos, en el estilo de Jesús Quintero.

En otro fragmento, a vueltas con el amor, responde: "creo que canto mejor cuando amo. La ventaja que he tenido es que soy muy nostálgica. Hasta de lo que no he vivido soy nostálgica", confesó.

En la charla la invitada reconoce que bailaba la danza del vientre a los cuatro años, porque baila desde que "tenia uso de razón", una vocación profunda, "cosas del ADN". "A los ocho años hacía canciones, rudimentarias, de amor y desamor. Siempre he sido muy dramática", revelaba Shakira la entrevista en la cadena andaluza.

Al respecto, la cantante ya venía observando los parecidos, influencias y querencias, entre Andalucía y Colombia, tierras parecidas en todos los aspectos tras varios siglos unidas. "Colombia tiene muchos puntos en común con Andalucía", subrayó Shakira, contemplando la inspiración por la vida, la fiesta y el arte a uno y al otro lado del charco.

Sobre su forma de ser, la colombiana de ascendencia paterna libanesa se reconoció como "patriótica, no nacionalista". "Amo Colombia y la sufro cuando la veo sufrir", expresó con orgullo.