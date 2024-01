Se acabó la televisión tal como la conocíamos: cómo será la TDT sólo con HD y Ultra HD

Es el final de los televisores anteriores a 2010, a los monitores de casa que han venido captando la señal de la TDT en calidad "estándar" (en las moscas aparece SD, todos esas cadena desaparecen el próximo mes), la más habitual hasta el apagón analógico por el que la señal analógico se perdía para que ese espacio radioeléctrico estuviera a disposición de la telefonía. Parte del segmente de la actual TDT también se destinó al 5G y ahora se dan las condiciones para apurar los múltiplex de canales para homogeneizar el espectro sólo con canales en alta definición (HD), con 1.280 píxeles horizontales por 720 píxeles verticales, y dar a su vez paso a la Ultra HD (4K, cuatro veces más calidad que la HD), que pone en marcha en abierto RTVE con una señal que, en abierto, es pionera en todo el mundo (ofrecerá retransmisiones deportivas, ficciones y muchos contenidos de La 1 y La 2).

El 5 de febrero por la noche serán las últimas horas de los canales en simulcast de "SD" de RTVE. En la noche del 13 de febrero lo harán Canal Sur, Atresmedia y Mediaset. Antena 3, Telecinco, Canal Sur sólo se sintonizarán en el canal de HD en cuyas moscas ya no aparece esa definición que es la que tienen ya la inmensa mayoría de los televisores. Los que no estén disponibles para la HD sólo podrán tener uso 'convencional' a través de internet y de las plataformas, por lo que en el caso de los modelos más antiguos requieren de un decodificador para contar con conexión on line.

A partir del miércoles 14 de febrero la señal estándar desaparece, evolución desde el inicio de las emisiones en 625 líneas y que ya da paso a calidad de imagen superior. Nuestros televisores actuales, que en su mayoría cuenta con recepción en HD, ofrecen una calidad de imagen que hubiera sido impensable para un espectador del año 2005 hacia atrás. Ya no nos damos cuenta, pero reconocer a cada espectador que está en el estadio en una retransmisión deportiva es imposible con la señal estándar.

Con la HD, que empezó a popularizarse a partir de 2008, tenemos una experiencia televisiva bien superior a la de las generaciones pasadas. Los siguientes pasos, el 4K y el 8K (con el que se produjo la señal de los Juegos de Tokio y el mundial catari) se irán popularizando en años venideros. El 8K está llamado a ser la señal habitual cuando desaparezca a largo plazo la TDT (aunque las cadenas en abierto han puesto en cuestión esta medida ante las autoridades europeas.

"Con la culminación del paso a la TDT en alta definición, terminaremos de modernizar la experiencia televisiva gracias a una mayor calidad de imagen y sonido", señala la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dependiente del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública, para culminar esta medida que permite liberar espacio radioeléctrico en favor de la Ultra HD. El 98% del parque de televisores en España ya cuenta con HD. Las autoridades recomiendan adquirir un aparato actual en aquellos hogares donde no tengan la resolución en alta definición.

¿Qué canales pasan a emitir en HD a partir del 14 de febrero?

Tras tener señal en HD los principales números del mando y todos canales de RTVE, pasarán a tener señal en HD, en sus actuales puestos de sintonización Neox, Nova y Mega, de Atresmedia; Divinity, FDF, Energy y Boing, de Mediaset; y los canales Trece, DKiss, Ten, Paramount Network, Disney Channel y DMax, además de las cadenas locales con licencia y el segundo canal de la RTVA, Andalucía TV.

En ese momento, RTVE encenderá el primer canal a nivel mundial en Ultra Alta Definición (UHD), a través de la TDT.

*Para cualquier duda o si se necesita alguna aclaración adicional a la información que facilita el espacio web Televisión Digital, se puede contactar con la Oficina de Atención al Usuario de la Televisión Digital en el 901 20 10 04.