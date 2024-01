Apagón de la TDT: qué es y cuándo ocurre

El 14 de febrero de 2024 la TDT cambiará de manera irreversible y desparecerán algunos de los canales que existen actualmente. La razón de que se produzca este apagón es que se pretende que mejore la calidad de la imagen de los diferentes que se emiten. Para todos aquellos que no sepan qué es lo que significan estas siglas, TDT, se lo explicamos: La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la señal de televisión para luego transmitirla por medio de ondas hercianas terrestres , es decir, aquellas que se transmiten por la atmósfera sin necesidad de cable o satélite y se reciben por medio de antenas UHF convencionales.

En España, la TDT sustituyó a la Televisión Analógica Terrestre el 3 de abril de 2010. La TDT ofrece un mayor número de canales, una mejor calidad de imagen y sonido, así como la posibilidad de incorporar servicios interactivos, entre otras ventajas.

A pesar de haber avanzado en los últimos años, lo que se pretende ahora mismo es que todos aquellos que canales que no emitan en HD no puedan estar en este TDT, eliminando de esta manera aquellos que no ofrecen un mínimo de calidad en su imagen. El mínimo que deberán ofrecer para seguir en antena es HD de 720p o FullHD de 1080p, si no llegan a estos estándares desaparecerán por completo de la televisión.

Esta medida se implantará a partir del 14 de febrero de 2024, así quedó estipulado en el BOE de enero de 2023. "Todos los canales de televisión, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, deberán evolucionar sus emisiones a alta definición antes del 14 de febrero de 2024".

Si ha habido algunos canales que no hayan mejorado la calidad de sus emisiones desde que apareció esta nueva normativa deberán acelerar el proceso de mejora o sino tendrán que ver cómo desaparecen de la televisión al uso. Esto supone también que el televisor que hay en el domicilio tiene que estar preparado para poder soportar la calidad e la nueva emisión, si no lo está en muchos hogares no podrá sintonizarse la TDT.