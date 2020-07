Toñi Moreno vive la vida de nuevo

Toñi Moreno regresa hoy al plató donde dio sus primeros pasos como presentadora de Telecinco. En uno de esos giros inesperados de la pequeña pantalla, la sanluqueña será el reemplazo veraniego de su sustituta en Viva la vida desde octubre de 2018. Una noticia que cogió por sorpresa a muchos, incluida Emma García, que confesó estar casi convencida de que Telecinco pasaría el testigo estival a Terelu Campos, colaboradora del magazine vespertino. La gaditana se reencuentra con el equipo del programa, del que guarda un grato recuerdo. En estos últimos días, la conductora andaluza ha trabajado codo con codo con sus antiguos compañeros para dar el pistoletazo de salida a su relevo este sábado.

Hace una semana, García y Moreno protagonizaron un cara a cara muy revelador. Ambas presentadoras analizaron fuera del set la polémica suscitada hace dos años cuando Telecinco decidió pasar el timón de las tardes del fin de semana a la titular de Mujeres y hombres y viceversa. “Cuando me lo dijeron no supe ni cómo reaccionar”, confesó la guipuzcoana. Moreno, por su parte, subrayó que la noticia no le gustó en un primer momento porque, tras superar la parte complicada del lanzamiento del espacio dominical, había alcanzado una zona de confort en el que había encontrado la felicidad y no deseba que la movieran. Ambas fueron parte de un trueque cuya adaptación resultó complicada, pero no comparten los “titulares incendiarios” que se sucedieron en medios de comunicación y portales digitales.

La salunqueña, a la espera de nuevo proyecto en septiembre

Además, esta semana se ha sabido que Toñi no volverá al espacio de citas. A partir de septiembre, Jesús Vázquez será el rostro de la coproducción de Bulldog TV en una nueva etapa del formato. “Mucha suerte a mi compañero JesusVazquez en su nuevo reto. Para mí fue todo un honor trabajar con ese equipazo. Gracias por todo. Nos volveremos a encontrar”, le deseó a su sustituto a través de Twitter. El programa de Cuatro, que paralizó sus grabaciones en el inicio del confinamiento, se encuentra en plena fase de casting para elegir a los nuevos tronistas y pretendientes.

Queda por saber cuál será el nuevo destino de la periodista sanluqueña en la nueva temporada que arrancará en poco más de un mes y medio. Según algunos medios, Moreno seguirá ligada al grupo televisivo, aunque no tiene contrato como rostro de la cadena, ni tampoco espacio asignado hasta la fecha. Un mes después de dar a luz a su hija Lola, la comunicadora se incorporó al trabajo, suspendido abruptamente por la crisis sanitaria del coronavirus.

Además de su videoblog en Mtmad, Dos vidas, y sus intervenciones como colaboradora de Supervivientes y La casa fuerte, la presentadora regresó recientemente a Canal Sur para presentar los especiales El legado dedicados Lola Flores y Rocío Carrasco, emitido este último desde Claustro del Santuario de la Virgen de Regla, en Chipiona.