“A través de un burka no se ve nada, ni te ven: dejas de existir"

Los agentes antiterroristas de la policía española La unidad regresan este jueves con seis nuevos episodios a la plataforma Movistar Plus+. La unidad. Kabul es la continuación del equipo, con Nathalie Poza de protagonista, y la acción transcurre en la acelerada llegada de los talibanes a la capital afgana, lo que deja atrapados a tres miembros de la unidad dentro de la desesperación general por escapar de Kabul. Dani de la Torre y Alberto Marini retoman así la historia. Marian Álvarez es Miriam, una de las agentes que será capturada junto a Marcos (Michel Noher) y Nawja (Fariba Sheikhan).

–Para ambientar esta ficción en Afganistán, además de en Almería, han rodado en Pakistán. Un lugar muy complicado para grabar, en muchos aspectos...

–En Pakistán ha sido un rodaje muy duro, pero también maravilloso. Había mucho control de seguridad pero hemos sentido la hospitalidad de allí. Todo es muy diferente. En los paisajes de Almería pasamos mucho calor, pero ya en Pakistán todo se multiplicaba.

–Lo que narra la serie es real y también muy reciente.

–Contamos la entrada de los talibanes en Kabul y los personajes están ahí por circunstancias indirectas tras un chivatazo de un atentado en España. Los agente acaban siendo secuestrados por un grupo. Hace sólo dos años que se produjo la toma de Kabul por los talibanes y las embajadas tuvieron 48 horas para sacar a sus ciudadanos y a sus colaboradores.

–¿Nos hemos olvidado muy pronto de Afganistán?

–Por eso es importante poner el foco de nuevo. Hemos dejado de poner el foco allí, nos hemos ido, pero la tragedia sigue.

–¿Qué le comentaron en primera persona sobre aquellos acontecimientos?

–Hay varios actores afganos profesionales que intervienen y que ha colaborado hablándonos también de sus vivencias, como una joven boxeadora (la mencionada Shabnam Rahimi,).

–¿Cuál es la sensación al ponerse un burka, como hace su personaje?

–Me lo ponía la actriz afgana y lloraba, porque le recordaba a ella. Se bloqueó, se le transformaba la cara. A través de un burka no se ve nada. No puedes respirar. Dejas de existir, ni ves ni te ven. No te puedes relacionar alrededor.

–Lo más parecido a una cárcel en forma de prenda.

–Yo diría que una cárcel llega a ser más digna. Las sensaciones que hemos tenido con La unidad han sido tan reales que impresionan. Las hemos vivido y las transmitimos al espectador.

–¿Cómo es Karachi, la ciudad pakistaní donde rodaron?

–Una ciudad superpoblada y es tan vibrante y caótico como podemos imaginar. Todo se mueve muy rápido, el tráfico, la gente. Es un ritmo loco auténtico.

–Tras esta tercera tanda ¿continuarán las misiones de La unidad?

–No tiene pinta y nunca se sabe. Esta es una temporada muy potente, con unas historias que hemos vivido recientemente y que no podemos, o no debemos, olvidar. Somos los primeros en contar esos días tan dramáticos en Kabul.