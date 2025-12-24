Qué ver en Nochebuena, no pierdas detalle de la programación de las principales cadenas

Las cadenas de televisión lo tienen todo preparado para vivir una noche con música, espectáculo, nostalgia y ese ambiente mágico que desprende la Navidad. Telepasión en La 1, un especial de Tu cara me suena en Antena 3, programas especiales de Bailando con las estrellas en Telecinco y de First Dates en Cuatro o el musical de Canal Sur Nochebuena andaluza se perfilan como las principales propuestas para una noche de reuniones familiares frente al televisor.

En La 1, llega una nueva edición de Telepasión, con Aitor Albizua y Lalachus; especiales de dos artistas que celebran 20 años en la música: Dani Fernández y Abraham Mateo; y un Viaje al centro de Tele más ochentero que nunca. En La 2, habrá maratón de humor con Cómo nos reímos y Los Conciertos de La 2.

Tras el tradicional mensaje navideño del rey Felipe VI, Aitor Albizua y Lalachus reciben un encargo muy especial para esta Nochebuena: crear y dirigir el programa Telepasión 2025. Mi gran noche, un desafío que afrontan con la ayuda de dos secretarias muy poco convencionales y misteriosas. Todos abordan el proyecto con mucha ilusión y con locas ideas. Participan más de 130 profesionales de RTVE que llenarán la noche de música y baile de todas las épocas, con muchas sorpresas…

El primer especial navideño tendrá como protagonista a Dani Fernández bajo el título Me has invitado a bailar. El artista repasará los temas más conocidos de su carrera musical, tanto en solitario como acompañado. Junto a él en el escenario amigos y artistas como Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Pablo López, Yerea, Nil Moliner, Ana Mena y Sergio Dalma.

Después, 20Conmigo, con Abraham Mateo. El cantante gaditano será el otro gran protagonista de la Navidad de TVE, donde repasará grandes temas de su trayectoria. No estará solo. Por el escenario pasarán amigos como Malú, Chanel, Ana Torroja, Lérica, Daviles de Novelda y Rayito.

Antena 3 estrena esta Nochebuena Lo mejor de cada casa y un especial de Tu cara me suena a partir de las 21:15 horas. Lo mejor de cada casa ofrecerá una selección con las imágenes más divertidas, impactantes y sorprendentes de las cadenas del grupo audiovisual Atresmedia. La música y el espectáculo están garantizados en Nochebuena con Tu cara me suena, donde se realizará un repaso a las mejores actuaciones de la historia del programa de imitaciones.

Telecinco emite un especial de Bailando con las estrellas, en el que mostrará un amplio recorrido por los mejores momentos, las exhibiciones de baile más espectaculares y las coreografías más cuidadas de las dos temporadas del talent show. Previamente, durante la tarde, habrá un especial de El Diario de Jorge con sorpresas para los invitados con una serie de emocionantes viajes al pasado que el programa les propondrá a través de la Inteligencia Artificial. En Cuatro, en la noche del 24 de diciembre, el restaurante de First Dates estará decorado con elementos típicos navideños y contará con la visita de Papá Noel que repartirá regalos entre los comensales. Carlos Sobera transmitirá un mensaje a todos los presentes para celebrar la Navidad.

Canal Sur afronta uno de los momentos más álgidos de su programación navideña con la emisión de Nochebuena andaluza, una gala musical presentada por Manuel Lombo y Lolita Flores que reproduce una celebración familiar familiar de la Nochebuena protagonizada por una reunión de artistas de una misma generación que comparten su amistad, su cante y sus vivencias. Además, el espacio contará con Así canta Jerez en Navidad.