Todo lo que debes saber para no perderte el Sorteo de la Lotería de Navidad en la televisión

Sandra Daviu y Blanca Benlloch estarán al frente del programa especial de La 1 con motivo del Sorteo de la Lotería de Navidad.

El tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad será el pistoletazo de salida, este lunes 22 de diciembre, de la programación especial que RTVE ha preparado para estas fiestas. El Teatro Real de Madrid volverá a acoger este evento que estará conducido por Sandra Daviu y Blanca Benlloch, en el que será su octavo año juntas. La 1, TVE Internacional y RTVE Play incluyen, además del sorteo, conexiones, invitados especiales y entrevistas en el palco de invitados y en el patio de butacas con las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López.

Al terminar el sorteo, La Hora de La 1 emitirá una entrega especial hasta la primera edición del Telediario, conducida por Silvia Intxaurrondo.El espacio conectará con los reporteros de los Centros Territoriales para conocer a los premiados y sus historias.

Además, Canal Sur interrumpe su programación habitual para volcarse con el sorteo a través de un programa especial que arranca a las 08:30 horas. En el resto de cadenas, se esperan conexiones a lo largo de la mañana en El programa de Ana Rosa de Telecinco, Espejo público en Antena 3, Aruser@s y Al rojo vivo en la Sexta y En boca de todos en Cuatro durante los momentos más destacados de una jornada ilusionante que mantendrá en vilo a toda España.