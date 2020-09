"Ya se volvía cómodo hacer las aventuras por mi cuenta"

Discovery Channel estrena este próximo lunes por la noche la segunda temporada de Ed Stafford: duelo imposible, nuevo formato de rivalidad en condiciones extremas del conocido aventurero inglés. Ed es un ex capitán del ejército británico especializado en supervivencia.

Entre sus credenciales está el récord Guinness de ser la primera persona en recorrer la longitud del río Amazonas a pie. Duelo imposible se ha grabado en China con los rivales de supervivencia más rudos para enfrentarse a Stafford, que revela a este periódico algunas de las peculiaridades de su espacio de Discovery Channel que se retomó hace unas semanas tras ser suspendido por el coronavirus.

–¿Para motivarse necesitaba un rival directo?

–¿Por qué estoy compitiendo contra otros? Creo que porque se estaba volviendo demasiado cómodo hacer estas misiones de supervivencia por mi cuenta. Originalmente estaba haciendo Marooned donde me hallaba solo en un lugar y luego decidieron subir la apuesta al darme un viaje que hacer mientras sobrevivía, lo que lo hizo todo más difícil . Y, de nuevo, ya os imagináis, me veían cómodo. Entonces nos situamos en una situación de supervivencia donde no tendrías todo el tiempo, tendrías prisa para llegar a un lugar seguro o llegar a la civilización para una asistencia médica. De hecho enfrentarse a otra persona agrega mucha presión porque tienes tu reputación que no quieres perder. Y tienes presión de tiempo porque tienes que hacer todo mucho más rápido. Eso lo hace más realista. Así surgió este formato.

–¿Siempre tiene ganas de meterse en líos?

–La idea de competir con otro en condiciones extremas no fue mía. Fue el jefe del Discovery. Y me dio ánimos. Ahora tengo 40 años, realmente no tengo el mismo tipo de necesidad competitiva de ser el mejor. y golpearme el pecho y ese tipo de cosas. Si me enfrento a rivales ambos estamos dando todo lo que tenemos, debemos aprender más sobre nosotros mismos y desarrollar nuestras propias habilidades y experiencias. Cada persona te está presionando de una manera diferente.

–¿No ha perdido el espíritu competitivo?

–En este programa me siento ridículamente competitivo. No quiero perder. No he tenido ningún problema, ya sabes, para motivarme. Cuando tienes a millones de personas mirando encuentras esa motivación y quieres ganar.

–¿En China hay parajes más peligrosos que en el corazón de África?

–En China nunca había estado y no me imaginaba la diversidad de paisajes: montañas de gran altitud, marismas, desiertos, bosques de bambú. Es un sueño hecho realidad. Ahora bien, es difícil filmar en China. Son esos obstáculos que tenéis en la cabeza lo que hace a veces imposible el trabajo. Pero es por las autoridades, porque los lugareños ponen todo de su parte. Es un privilegio conocer un país como China en sus entrañas

–¿Cómo se prepara cada desafío, cada entrega?

–No hago nada en absoluto. Salgo del avión, me bajo y espero que todo esté bien cuando me pongo en marcha.

–¿Echa de menos a su familia?

–A mi esposa y mis pequeños les dedico cualquier minuto que tengo libre. Estar con ellos es lo más importante y me motivan cuando estoy de aventura. Me arriesgo, pero cuando estoy en casa estoy completamente relajado y disfruto jugando con mis hijos.

–¿Y entonces, relajado, hace un repaso mental de cómo ha podido arriesgar su vida?

–Al estar relajado estoy de buen ánimo y es buen momento para meditar. En casa me entienden perfectamente. Mi esposa también es exploradora, navegó en kayak por Esequibo, en Guyana. No es ajena a las expediciones y al peligro. Sabe lo que es navegar entre caimanes y jaguares. Pero en verdad quien no me comprende es mi mamá. En Afganistán nos incendiaron el complejo y tuvimos que ser evacuados a una base militar estadounidense entre piedras y bombas de gasolina. Llamé a mi madre, que lo estaba viendo por la CNN, para decirle que estaba bien y le quitó importancia:no quiso imaginarse el peligro que había corrido.