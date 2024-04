Curro Durán tomará la alternativa en Utrera el 25 de mayo

El novillero utrerano Curro Durán ya tiene fecha de alternativa. La tomará en el coso de La Mulata -la plaza de su tierra, cedida para la ocasión por el consistorio- con Alejandro Talavante de padrino y Pablo Aguado de testigo en una corrida, prevista para el próximo 25 de mayo, para la que se han reseñado toros de Luis Algarra. Durán, hijo del matador de toros utrerano del mismo nombre, pondrá así punto y seguido a una trayectoria taurina en la que ha cubierto una extensa etapa como novillero con picadores.

Los detalles del evento fueron presentados este miércoles en un concurrido acto celebrado en la Casa de la Cultura de Utrera que contó con la presencia del futuro matador acompañado de su padre que, con su tío Pepe Durán, se han constituido en empresa para organizar la corrida del doctorado. Esta presentación, que atrajo a numerosos aficionados de la localidad, estuvo presidido por el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de la ciudad del mostachón, Francisco Arjona, y fue conducida por el periodista sevillano Víctor García-Rayo.

Curro Durán, nacido en Utrera el 12 de agosto de 1993, se presentó como becerrista en la localidad jiennense de Santisteban del Puerto en mayo de 2010. Cuatro años después, el 29 de junio de 2014, llegaría el debut con caballos en otra plaza del Santo Reino, la de Navas de San Juan. Era el inicio de una amplia y discontinua trayectoria como novillero con picadores en la que hay que anotar su presentación en la plaza de la Maestranza el 21 de junio de 2015, escenario en el que ha repetido varias veces en las siguientes temporadas incluyendo el corte de algún trofeo.

Pero las cosas darían un giro radical en 2023, anunciado en el tramo de novilladas del abono sevillano. En ese momento se pudo contemplar una renovada y responsabilizada disposición en el límite de esa etapa profesional –la de novillero con picadores- que no admitía más ampliaciones. Aquella novillada de Sevilla, el 15 de junio del pasado año, constituía un ser o no ser, el último espaldarazo o la vuelta a casa. Pero el utrerano cortó una valiosa oreja –el palco negó otra que se había ganado a ley- y dejó para el recuerdo la personalidad de su mano izquierda. En ese momento estaba claro que el siguiente paso sólo puede ser la alternativa. No ha podido ser en Sevilla por abril –ése era el primer objetivo, descartado por la empresa Pagés desde el primero momento- pero llegará, por fin, en la plaza de su tierra con un cartel de campanillas.