Espartaco no podrá actuar en el festival de Pineda y será sustituido por Daniel Luque

No podrá ser. Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ ya no podrá ser la guinda del festival organizado en las instalaciones del club Pineda el próximo 28 de febrero. El maestro de Espartinas no ha podido recuperarse a tiempo de una lesión que arrastraba en un pie y tendrá que ser sustituido por Daniel Luque que se sumará al cartel que completan los matadores de toros Eduardo Dávila Miura, Alejandro Talavante, Javier Jiménez, Pablo Aguado y el novillero retirado Rodrigo Molina.

El ganado reseñado para la ocasión pertenece a las divisas de Murube, Luis Algarra, Espartaco, Torrehandilla, Núñez de Tarifa y Lalo Siles. El festejo se celebrará en la festividad de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las doce del mediodía en amplia plaza portátil que ya se eleva en el centro del hipódromo del propio Club anticipando el pistoletazo de salida a la temporada taurina en la ciudad de Sevilla. La presencia de Luque, en cualquier caso, añade un plus de interés por el excelente momento que atraviesa el torero de Gerena, una de las bases de la programación taurina de la temporada 2024 en la plaza de la Maestranza.

El festejo fue presentado en las propias instalaciones del club el pasado 18 de diciembre en un concurrido acto en el que el presidente de la entidad, Rodrigo Molina, destacó la larga e intensa tradición taurina del Real Club Pineda que tradicionalmente ha contado en su lista de socios con numerosas familias ganaderas, toreros y grandes aficionados.“Será un gran día para todos los socios y amigos que nos quieran acompañar, para disfrutar de estos grandes maestros que se han prestado a hacer este singular paseíllo en pro del fomento de la fiesta de los toros”, señaló el presidente de Pineda

Hay que destacar que el cartel anunciador del evento –una fotografía de Pepe Luis Vázquez- rinde homenaje al veterano diestro sevillano retratado por la casa Botán en la plaza de Las Ventas antes de torear un festival a beneficio del recordado matador zamorano Andrés Vázquez, el 7 de marzo de 1999.