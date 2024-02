Los carteles de la Feria de Abril radiografían el escalafón

Ya ha pasado una semana larga pero la nueva etapa de este canal merece este primer repaso que nace con obligación semanal. Comienza un nuevo tramo en la información taurina de este periódico a la vez que se cierran etapas vitales y profesionales para el plumilla que pretende alumbrar estas líneas sin soltar otras manos maestras. Sean ustedes bienhallados; con la venia…

Los carteles ya eran sabidos. Los especialistas habían dado pelos y señales de las componendas de unas combinaciones que, salvo algunos flecos de última hora, coincidieron punto por punto con los que presentó Ramón Valencia –Pastor y Canorea- en esa previsible rueda de prensa que va pidiendo nuevos formatos y una proyección más rutilante en la ciudad que encara el segundo cuarto del siglo XXI. El propio empresario dijo un día que la corrida del Domingo de Resurrección era el festejo más importante del año. Y tiene razón. Habría que publicitarla, con toda la campaña baratillera, a la altura y que merece y con los formatos que demandan estos tiempos.

Un pique entre Roca y Luque

Cada uno juega sus cuartos como cree que debe hacerlo pero el asunto daría para algunas reflexiones. El interés en realidad, más allá de confirmar los carteles que dictó el gerente de Pagés, estaba en conocer los pormenores de las negociaciones, los intríngulis, las perlas del empresario… El argumento principal de esos tiras y aflojas lo había marcado la imposibilidad de juntar el mismo día y a la misma hora a Roca Rey y Daniel Luque. Unas desavenencias personales –en las que es mejor no entrar ni salir- han abierto un ancho abismo entre ambos matadores que estarían pendientes de dirimir o pulir estas diferencias en una reunión privada. Dicen que estaría a punto de celebrarse, si es que no se ha celebrado ya... El asunto necesita solución: si Roca es el torero más taquillero, el de mayor tirón popular, Luque es hoy por hoy el de mayor nivel técnico y artístico, el de más amplia y asombrosa capacidad. El duelo es necesario y actual, vital, urgente…

Estamos hablando de un escalafón avejentado y amortizado que necesita de estos alicientes. Un repaso a los carteles revela combinaciones que hace dos, tres y hasta cuatro lustros habrían sido de relumbrón. Pero la pregunta del millón está en saber si esos mismos nombres, tantos años después –y no hace falta señalar- rematan ya unas combinaciones que empiezan a delatar su obsolescencia. El asunto no es fácil y hay que ponerse en la piel del empresario que se preguntará… ¿Y a quién pongo yo? Pero esas preguntas tienen más calado y apuntan a las bases de un negocio global que rara vez se ha preocupado por invertir en su propio futuro, aun sistema ajado que prefiere mantener con vida a toreros más que amortizados antes que apostar por los nuevos.

Tacticismos taurinos

En realidad el negocio no se libra de los tacticismos de la política de hoy. Si dejamos aparte el acontecimiento morantista -que está por encima del paseo a hombros- podemos analizar las olvidables puertas del Príncipe de la temporada 2023. El recuerdo es selectivo y la memoria es el mejor calibre del gran toreo. Las grandes faenas de 2023, la mayoría sin portazo, trascienden de ese premio que también se ha convertido en un fin en sí mismo. Cambia la clientela que acude uno, dos, tres, cuatro días… La plaza es radicalmente distinta de un día a otro y el que se ha rascado el bolsillo para la entrada, el restaurante y la media docena de gintonics que se trasiegan con sed atrasada ejerce su derecho a ver el pack completo, incluyendo esa Puerta del Príncipe que se antoja ya una parte del propio espectáculo.

Pero hay que volver al Roca Vs Luque. El barullo montado ha eclipsado por completo el propósito de enmienda del peruano, anunciado con los toros de Victorino Martín detrás de dos auténticos especialistas que le podrían comer la tostada. No dejaba de ser un acto de desagravio para paliar el previsible clima hostil que podría encontrar ante el aficionado. Y una cosa es segura: el relato –un palabro de moda- ha sido ganado por la mano por el torero de Gerena que sabe, puede y debe demostrar delante del toro que el ambiente creado no es casual. Pero hay más efectos colaterales: si Ramón Valencia contó con naturalidad que el Cóndor limeño “prefiere no torear con Luque” el célebre comunicado publicado por Roberto Domínguez, apoderado del peruano, les hace un flaco favor al negar el evidente veto. Ya saben: lo del relato…

Otras ausencias

Se comentaron otras ausencias como la de Enrique Ponce, que se despedirá del toreo sin pasar por la plaza de la Maestranza. Se ha hecho el remolón a pesar de las facilidades otorgadas por la empresa. Madrid ha pesado más en las preferencias del valenciano que, ésa es la verdad, nunca se ha encontrado a gusto en Sevilla. Pero hay otras incomparecencias que han hecho más o menos ruido en función del cristal por el que se mire. Fernando Adrián debía estar puesto en la plaza de la Maestranza –donde es prácticamente desconocido aunque brilló en su etapa sin caballos- pero no aceptaron la corrida ofrecida que, parece ser, era la de Santiago Domecq. Sí estará Garrido, pupilo de Luis Garzón, uno de los renovados hombres fuertes de la plataforma One Toro que volverá a retransmitir la Feria de Abril. Garzón es uno de los vértices del nuevo equipo, de acento hispalense, que comanda Matías de la Puerta. En el equipo también figura Ignacio Moreno de Terry y gravita el universo humano y profesional vinculado al Club de los Aficionados Prácticos.

Hablando de One Toro hay que alabar como merece el extenso calendario de retransmisiones preparado para la temporada 2024. Era uno de los debes históricos de la anterior plataforma. El abonado andaba siempre a la cuarta pregunta, aflojando la tela sin saber qué le iban a retransmitir. En la lista de emisiones de ese Grand Slam taurino figuran las Fallas valencianas, el Domingo de Resurrección sevillano y su Feria de Abril, San Isidro, San Fermín, Bilbao… Más de cien festejos televisidos que visualizan la realidad del toreo en el mundo de hoy. No queda otra. La semana que viene, más…