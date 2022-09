Ginés Marín: "Ojalá pueda volver pronto aquí y con un triunfo más rotundo"

"Estoy feliz de estar aquí". Ginés Marín se mostraba ilusionado antes de hacer el paseíllo ante los micrófonos de Radio Sevilla. Minutos antes del comienzo de la corrida decía "estar deseando que las cosas salgan bien". Algo que ocurrió en buena parte, pues el jerezano cortó una oreja y explicó después de la faena al segundo toro de la tarde que había estado "a gusto". También estaba sorprendido por los rugidos de la afición sevillana tras su buenos lances: "Ando de novato casi con estas sensaciones". Su apoderado, el torero Curro Vázquez, opinó que a su pupilo "le falta romper, pero lo va a hacer". Marín espera repetir en los carteles de la Maestranza el próximo año: "Ojalá volver pronto aquí y con un triunfo más rotundo".

En ellos estará, si no ocurre nada extraño, Daniel Luque, presente como aficionado en el último festejo de la temporada de la que ha sido protagonista principal. "Es bonito participar en una tarde en la que ocurren cosas", dijo el gerenense, que dedicó elogios para Morante de la Puebla, que abrió plaza este domingo. "A Morante no se le puede catalogar, pues lo del viernes fue muy profundo y está haciendo historia", comentó el joven torero. En esa misma línea se expresó Dani Parejo, futbolista del Villarreal y amigo del cigarrero: "Morante es como Messi con un talento innato que no tiene ninguno". Joaquín Moeckel, abogado de la empresa Pagés, resaltó para resumir el contraste entre las faenas de Morante del viernes y las del domingo que "todos los días no se pueden pintar cuadros".

Pablo Aguado, por su parte, si consiguió dejar su sello sobre el albero del coso de El Arenal con una meritoria y premiada faena al tercer juampedro de la tarde. "Vengo con mucha moral", decía el sevillano antes de la corrida. Y lo demostró en cuanto el ganado le dio oportunidad. Aguado, tras pasear un trofeo entre la ovación de los tendidos, reconoció que se había sentido "muy torero" y sólo se lamentaba del aire, que deslució dicha faena y las de los otros participantes en la lidia. Su apoderado, Fran Vázquez, explicó que "en este final de temporada le está entrando la espada, que era su gran hándicap".