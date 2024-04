Manuel Escribano: "Aún no hemos podido tomar la decisión de torear en Sevilla"

Escribano apura los días y las horas para poder hacer el paseíllo el próximo domingo en la tradicional corrida de Miura. El pasado sábado resultó herido de consideración en la corrida de Victorino Martín por su primer toro. Le cogió de salida propinándole una cornada en el muslo y una fuerte paliza que le obligaron a ingresar de inmediato en la enfermería. El torero pidió a los médicos que no le aplicaran anestesia general durante la intervención para poder salir a matar su segundo enemigo. Lo hizo en sexto lugar, vestido con unos vaqueros recortados, antes de marcharse a la puerta de chiqueros para abrir una heroica y emocionante actuación que fue premiada con dos orejas tan rotundas como unánimes.

El matador de Gerena se marchó a su domicilio tras la corrida pero el parte de lesiones, en cuanto comenzó a hacerse otras pruebas complementarias, no paró de crecer y será publicado a lo largo del día, pendiente de una decisión definitiva que apurará los escasos días que restan para ese domingo que tiene que cerrar la Feria de Abril en un cartel que completan El Fandi y Esaú Fernández. “Tenemos que ver la evolución que hay de hoy a mañana (por el viernes); tengo una costilla partida, el serrato partido, el vasto interno partido… Tengo unas cuantas cosas rotas. Es más de lo que parecía; en la enfermería te exploran pero no tienen máquinas para hacer otros diagnósticos. No me fui al hospital en ese momento y no me hicieron esas pruebas; me marché a casa y al día siguiente fui al fisio y ha sido increíble. Nadie se puede imaginar lo duros que han sido estos días porque no me puedo ni mover” explica el torero a través del teléfono delatando, en el tono esforzado de su voz, la paliza que arrastra. “Es que no puedo ni bostezar, me duele todo. Estoy molido, llevo cinco días con el fisio y es como si te cogiera el toro otra vez. Si llegamos tiene que ser a hierro y para eso es a dolor puro. Imagínate, te deja muerto”, añade.

"Tengo una costilla partida, el vasto interno roto, el serrato partido..." declara el torero delatando en su voz la paliza que arrastra

“Aún no hemos tomado ninguna decisión. Tenemos que esperar a esta tarde, mañana… Si me encuentro bien tiraré para adelante, pero sólo si puedo salir a hierro. Tengo que ser responsable. Hemos tenido muy poco tiempo” añade Manuel Escribano que no oculta el orgullo y la satisfacción de una épica actuación que hizo rugir la plaza de la Maestranza. “Ahí quedó lo hecho y el que venga detrás que arree y el que quiera empatar que empate. Eso está ahí. Ya son cinco toros de dos orejas en la plaza de Sevilla. Aquello fue muy bonito, emocionante… de eso se trata el toreo, que la gente se emocione”, remacha el torero de Gerena.

Paralelamente el torero ha sufrido estos días la injustificada cancelación de su cuenta de You Tube en aras de un pretendido buenismo. “Es una dictadura, no estás haciendo nada ilegal y se trata de dejar a la gente que elija lo que quiere ver, enseñar y mostrar valores que tú aportas. Para eso están estos canales, para aportar lo que haces a la sociedad. ¿Te lo cortan? Esas son las dictaduras que vivimos, las de la gente más progre y que supuestamente defienden la libertad de cada uno”, reflexiona el matador.

Pero lo más importante, hoy por hoy, pasa por apurar el limitadísimo tiempo que resta para hacer el paseíllo en Sevilla de nuevo. “Tenemos de margen hoy (jueves) para vernos con Salas, el fisio. Él dirá si me muevo o no me muevo; si lo intento o no lo intento delante de una becerra… A ver qué me dice hoy, si no hago nada y ahorro el esfuerzo para la plaza. Él dirá. Apuraremos los plazos hasta el último momento”, concluye el valeroso diestro de Gerena.