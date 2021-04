El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha manifestado que la Junta de Andalucía "se echó para atrás" con la medida del aforo del 50% para las plazas de toros "por dos o tres tuits o fotos que pusieron (Juan Carlos) Monedero y (Pablo) Echenique" tras una corrida celebrada el pasado verano en El Puerto de Santa María. Morante ha cogido nuevamente este jueves la bandera de la defensa de la celebración de la Feria de Abril de Sevilla, en el aire por la exigencia del Ejecutivo andaluz de que, al cincuenta por ciento del aforo, se sume una separación de metro y medio entre los espectadores, lo que dejaría el aforo de La Maestranza en poco más de un doce por ciento (1.362).

El diestro, en una entrevista en Canal Sur Televisión, ha incidido en la responsabilidad de la Junta en que no se dé el ciclo abrileño y ha esgrimido nuevamente el argumento del miedo -"se echó para atrás"- tras las críticas de los dos políticos de Podemos por el aforo del festejo celebrado en el coso portuense. "No entiendo por qué todo este tema", aseveró Morante, quien precisó que el empresario del coso gaditano, José María Garzón, dio ese festejo con todas las garantías y una "inspección que fue favorable", aunque después de las críticas de Monedero y Echenique se endurecieron las medidas "y se vino abajo lo de Ronda y otras corridas" que tenía. Morante señaló que, ante la decisión definitiva que debe derivarse hoy de la reunión de la Comisión de Sanidad, los profesionales están "angustiados" porque aún no saben sin van a torear y los aficionados y abonados también porque aún ignoran si van a tener toros en Sevilla. En el caso del maestro de La Puebla, está anunciado el próximo domingo en Sevilla junto al peruano Andrés Roca Rey y el sevillano Pablo Aguado con un encierro de Victoriano del Río, y, según subrayó, la condición del metro y medio, además de hacerlo inviable económicamente, juega en contra el mismo espectáculo.

En este sentido, José Antonio Morante dijo que "el gobierno de la Junta de Andalucía se está enquistando en un tema muy ambiguo y escabroso" y abundó en su argumento de que en Extremadura hay corridas de toros con el cincuenta por ciento del aforo y en Castilla-La Mancha con el setenta y cinco. Morante apuntó que en algunos casos ha habido festejos porque se han dado en plazas con "infraestructura más pequeñita" y sin tanta exigencia y repercusión como La Maestranza, y lamentó con ello se está produciendo "un empobrecimiento del sector en el que todo el mundo va casi sin ganar dinero". Sobre la "agonía constante" de toreros, ganaderos y todo el sector, el diestro sevillano abundó que éste está viviendo" momentos muy difíciles" a los que no les ve el final y que tampoco sabe "si el verano se celebrar con normalidad" por las incertidumbres por las vacunas y su calendario: "no sabemos a dónde llegará esta crisis", dijo.