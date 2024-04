Oliva Soto y Rafael Peralta confirman su relación de apoderamiento

Alfonso Oliva Soto y Rafael Peralta Revuelta han unido sus caminos profesionales. La noticia, que en realidad no era tal, se confirmó el pasado Miércoles Santo. La fecha no era casual y estaba cargada de un profundo valor simbólico: apoderado y poderdante vistieron ese día la túnica azul de la cofradía del Baratillo aunque los tramos de nazarenos, que forman en la propia plaza de la Maestranza, no pudieron echarse a la calle por esas inclemencias meteorológicas que han condicionado una Semana Santa para olvidar.

En cualquier caso se puede adivinar la bendición de la Virgen de la Piedad para aventar este acuerdo que nace de la mutua confianza. Se selló, sin papeles firmados, con el clásico apretón de manos de las gentes del toro. Eso sí, el vínculo profesional se había iniciado meses atrás y había precedido a la gestación de los carteles de la Feria de Abril en la que el torero de Camas bailó en las quinielas hasta el último momento dentro de ese cartel de matadores sevillanos que se celebrará el próximo domingo y servirá de nexo entre la corrida del Domingo de Resurrección y el ciclo continuado de festejos que este año se adelanta al martes 9 de abril.

“Oliva Soto es un torero maduro y hecho, con un concepto muy artístico y personal. Esta última temporada he podido comprobar que tiene capacidad para estar en ferias y en carteles de interés” ha comentado Peralta de su nuevo matador que, a su vez, ha querido ver en su flamante mentor “la persona idónea” para llevar su carrera. “Es serio y trabajador; seguro que con su esfuerzo y el mío día a día, se conseguirán éxitos”, ha apostillado el torero.

Rafael Peralta, hijo del rejoneador del mismo nombre, es un empresario especialmente vinculado a las iniciativas del Club de Aficionados Prácticos que comanda Eduardo Dávila Miura. También ejerce como comentarista de las corridas ecuestres que retransmite One Toro. El nombre de Oliva Soto, por su parte, ha sonado en las últimas temporadas, especialmente a raíz de la valiosa oreja cortada en la Feria de Abril de 2022 dentro de esa corrida coral de oportunidades.

El camero defendió ese trofeo como aval para entrar en una corrida en terna en el ciclo abrileño del pasado año pero la oferta de la empresa Pagés pasaba por incluirlo de nuevo en ese sexteto de la oportunidad. El torero rechazó ese encaje. Ese mismo año, en febrero, había querido dar un toque de atención encerrándose con cinco toros de distintas ganaderías en la placita de Guillena. El gesto se saldó con un gran triunfo y sirvió para mostrar el nivel de Oliva Soto que, por segundo año consecutivo, ha quedado fuera de las combinaciones abrileñas.