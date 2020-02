La presencia de Felipe VI, rey de España, dio a la entrega de los Premios Taurinos y Universitarios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla un carácter especial, ya que no lo hacía desde 2015. El mundo del toro le agradeció la visita y acudió en masa al evento, celebrado bajo una carpa en el centro del ruedo. Toreros, ganaderos y apoderados se unieron para homenajear a los triunfadores de la pasada temporada taurina en Sevilla, que recogieron de manos del monarca sus galardones.

Santiago León Domecq, teniente hermano mayor de corporación nobiliaria hispalense, abrió el turno de intervenciones y dio la bienvenida a los asistentes. "Hoy se escribe una página destacada y memorable de la historia de la Maestranza", afirmó León Domecq, que recordó el 350 aniversario fundacional de la institución, pues fue fundada en 1670.

Le siguió el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, que aprovechó su discurso para contar una anécdota familiar en clave taurina. "Mi abuelo Francisco me contó que Alfonso XIII, mientras pasaba junto al Museo del Prado, paró el coche para saludar a Joselito. Un periodista captó con su cámara el momento y al día siguiente tituló El rey de España saluda al rey de los toreros". Y se dirigió a los toreros premiados para desearles suerte y catalogarlos como "aspirantes a reyes", en recuerdo de Joselito El Gallo, Juan Belmonte y Curro Romero, a los que también citó en su intervención.

José Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y también presente en el acto, habló de toreo resaltando la "calidad, mezcla de arte, oficio y tradición que tienen los premiados" y a los toros como una "fiesta que forma parte de nuestra historia".

Felipe VI, que fue fuertemente ovacionado a su llegada al evento, definió el espectáculo taurino como "patrimonio inmaterial" y a los premios entregados como reconocimientos que "distinguen la excelencia del arte". También tuvo elogios para la Real Maestranza de Caballería por su "labor de mecenazgo" y "restauración de monumentos sevillanos", algo que concretó en la plaza de toros. Tras su intervención, el monarca presidió la tradicional foto con los premiados taurinos y universitarios bajo el palco real de la plaza de toros.

Antesala de la temporada taurina

Los premios taurinos de la temporada son, cada año, la antesala de la que va a comenzar. En poco más de 50 días se abrirán las puertas de la Maestranza para que el Domingo de Resurrección se convierta en domingo de expectación de los aficionados que probablemente llenen los tendidos.

Los toreros premiados, aparte de compartir corrillo tras el acto en un lugar discreto, ya se preparan para ser los protagonistas de los festejos. Pablo Aguado, premiado por partida doble como triunfador y mejor faena, habló de "la responsabilidad de satisfacer la ilusión de muchos aficionados"; y Curro Javier, mejor subalterno, de estar "ilusionado y preparado" para la temporada que hará junto a José María Manzanares, también premiado como mejor estocada. Los acompañaron en la zona de premiados los cigarreros Morante de la Puebla, mejor toreo de capa, y Diego Ventura, mejor rejoneador. Uno actuará cuatro tardes en Sevilla y el otro ninguna.

Además de los premios taurinos, creados en 1964, también se concedieron otros muy especiales a novilleros destacados. Jaime González-Écija recogió un traje de luces y Miguel Ángel Uceda Vargas un capote de paseo. Dos bellos enseres taurinos que arrancaron los aplausos del público, dando así aliento a los jóvenes diestros. El pregonero del pasado año, el periodista Alberto García Reyes, y un nuevo miembro del jurado de los premios, el rejoneador Rafael Peralta, también subieron al escenario para recoger su diploma.

Aguado huye de polémicas

El protagonismo de Pablo Aguado en el evento no sólo fue por su condición de premiado por partida doble. El joven sevillano, que toreará en Sevilla en 2020 cuatro veces, fue objeto de críticas por parte de Ramón Valencia, empresario de la plaza de toros hispalense. "¿Y por qué no Garcigrande?", se preguntó Valencia en la presentación de los carteles, refiriéndose así a la negativa de Aguado de matar reses de esa ganaería. Aguado prefiere no contestarle: "No voy a entrar en polémicas ni conflictos. No nos pusimos de acuerdo y ya está".