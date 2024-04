Tauromaquias: la visión del toreo de Caiceo, Rizo y Jiménez Sánchez-Dalp

El restaurante La Frida, que capitanea Juan Luis León en la calle Betis, acoge hasta Pentecostés una muestra pictórica que, bajo el título de Tauromaquias, homenajea al mundo del toro desde tres ópticas tan dispares como complementarias. Miguel Caiceo, Luis Rizo y Javier Jiménez Sánchez-Dalp han colgado en sus paredes su propia visión de este singular universo empleando técnicas que pasan del collage a la pintura más clásica sin olvidar la limpieza del trazo de ese bolígrafo ‘Bic’ que caracteriza la obra de Jiménez. El catalizador de la muestra es Juan Luis León, un enamorado del arte que presta su local –apuesta por una comida mexicana diferente- para este tipo de iniciativas que ya van por la decena, sumando cinco exposiciones por curso, “atendiendo a las fiestas y la estacionalidad” según declara el veterano hostelero que confiesa un “compromiso personal con el mundo del arte”.

Caiceo, que se declara admirador del mundo taurino, materializa su particular homenaje a la Fiesta en forma de seis collages, técnica en la que se mueve como pez en el agua. “En uno de ellos hago un homenaje a Manolete y al fondo está Joselito, que es el padre del toreo moderno” explica el polifacético artista sevillano explicando que lo ha concebido como “un cartel que tiene los colores de la fiesta, que desprende alegría”. “Ese es mi rollo, lo que siento y también incluyo a Curro –le estalla la Giralda en su espíritu, añade Caiceo- y hasta una cogida que demuestra que la fiesta tiene una belleza impresionante hasta en la tragedia”, reflexiona. “Le hecho un homenaje a Fandiño, el último torero que murió en la plaza, colocándolo entre los ángeles; no falta un picador que no deja de ser una de las figuras más maravillosas de la fiesta. Me baso en fotos antiguas, las mezclo, las muevo, las deconstruyo… uso tintas, gouache, papeles recortados… añade el célebre actor que recicla marcos y molduras antiguas como parte de su obra.

Luis Rizo es fiel a su lenguaje pictórico en esta nueva incursión en el mundo taurino que ya le había llevado, entre otras obras, a realizar el cartel del festival a beneficio de las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana en 2019. “Juan Luis León me propuso participar en esta exposición que no deja de ser una reunión de tres amigos que pertenecen a una cuadra de más de cuarenta creadores con espíritu de grupo que acometemos todo tipo de iniciativas”, señala el pinto del Arenal precisando que en breve participarán coralmente en un homenaje colectivo a Antonio Dubé.

Pero… ¿cuál es la propuesta de Luis Rizo en La Frida? “Soy un enamorado del toro y del campo; es un mundo que debería conocer todo el mundo más allá de la plaza” explica Rizo antes de reseñar las obras presentadas para esta muestra en las que sorprende el retrato de los lances, las suertes y los momentos de la lidia vistos en distintas secuencias y perspectivas. “He traído una tauromaquia incompleta que incluye el triunfo de Manzanares o el arrastre del toro, retratando las personas reales que conducen las mulillas; también he colgado este lance de capote de Morante o un par de banderillas, siempre prescindiendo del toro como esta preciosa faena de El Cid en La Calera, la finca de los Lora Sangrán en Gerena”. Hay un último cuadro, “con un toro en paz”, retratado en la finca onubense de La Torre.

Morante en 26 tomas: la faena a ‘Ligerito’

La faena, cumbre de la trayectoria de Morante, ya está en la historia de la propia plaza de la Maestranza. El diestro de La Puebla cortó el rabo a un gran toro de Domingo Hernández en la Feria de Abril de 2023 y Javier Jiménez, empleando un bolígrafo Bic y la limpieza de un fondo blanco, ha retratado secuencialmente todas las fases de aquella actuación en una serie de 26 dibujos –la cifra obedece al día de abril en el que sucedió el milagro- que habrían merecido permanecer juntos. “Cuando propusieron participar en la exposición se me ocurrió realizar esta serie, plasmar el reflejo completo de la faena, de todo lo que ocurrió ese día y con ese toro” señala Javier precisando que su intención pasaba por “plasmar la variedad, los instantes, esos carteles de toros que nos regaló Morante aquel día”.

La preparación del trabajo exigió la recopilación de un gran número de fotos. “Demuestran que ahí está toda la historia del toreo, una tauromaquia completa que evoca a Joselito, Belmonte, Pepe Luis…” añade el pintor deteniéndose especialmente en la interpretación del lance a la verónica. “Nunca se ha visto torear con esa profundidad, con ese encaje… yo creo que estaba provocado por Juan Ortega que fue el que encendió todo aquello” añade el arquitecto y artista plástico que echa de menos un único lance: el farol de capote con el que arrancó todo. La técnica, ese bolígrafo azul sobre fondo blanco, es la misma que emplea en sus codiciados retratos. “Funciona como esos apuntes que acompañaban las crónicas de los periódicos y encaja perfectamente, funcionan como una crónica gráfica”.

Esta narración pictórica ya ha sido vendida en su totalidad, hasta el último dibujo. Luis Rufino, el imprescindible investigador taurino, apreció que la serie funcionaba como un cinematógrafo. “Lo bonito es que alguien hubiera podido llevárselo completo” señala Javier que promete continuar la idea. “Ya lo había esbozado en el cartel del centenario de Pepe Luis pero era otra cosa; me están sugiriendo el nombre de otros toreros...”