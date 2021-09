Utrera acogerá el XXII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas

Los próximos días 8, 10, 11 y 12 de septiembre, tendrá lugar en el ‘Coso de La Mulata’ de Utrera, el encuentro anual que cada año mantienen todas las Escuelas Taurinas de Andalucía y que en esta ocasión alcanza la XXII Edición. Un nuevo encuentro organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’ en colaboración con la “Escuela invitada” la Asociación Cultural Taurina ‘Curro Guillén’, que gestiona la de Utrera. El Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas forma parte del programa anual de fomento de nuevos valores del toreo y está enmarcado en el proyecto de 'Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2021'. Participarán 28 alumnos pertenecientes a las 27 escuelas asociadas, que serán repartidos en cuatro carteles de 7 alumnos. La novillada del domingo 12 de septiembre será retransmitida en directo por las cámaras de Canal Sur TV. Todos los festejos comenzarán a las 18:00 horas y la entrada es gratuita mediante invitación.

Cada año a la finalización del Ciclo de Novilladas sin Picadores en ‘clase práctica’ que es retransmitido por Canal Sur TV, la A.A.E.T. ‘Pedro Romero’, mantiene su habitual encuentro donde se pone en valor todo el trabajo realizado por las Escuelas Andaluzas a lo largo de la temporada. La nueva cita será en la localidad sevillana de Utrera haciéndolo coincidir con sus días de “Fiestas locales en Honor a la Virgen de Consolación” aunque a pesar de la mejora en la situación sanitaría derivada por la pandemia del coronavirus la ciudad no celebrará la tradicional Feria. “La XXII Edición rendirá homenaje al maestro José Luis Feria Fernández ‘José Luis Galloso’ al cumplirse esta temporada el 50 Aniversario de su Alternativa”, señaló Ordóñez. La Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Utrera, Carmen Cabra, afirmó: “Utrera es la ‘Cuna del Toro Bravo’ y lleva en sus señas de identidad la tauromaquia. El Ayuntamiento de Utrera apuesta por las Escuelas Andaluzas y en definitiva lo hacemos por nuestra cultura”. El edil también tuvo palabras para: “La Asociación Cultural Taurina ‘Curro Guillén por su extraordinaria labor en pro de la Fiesta”.

Eduardo Ordóñez, presidente de la Asociación de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’, ha querido agradecer al Gobierno andaluz, al Ayuntamiento de Utrera y a Canal Sur su apoyo. “Quiero resaltar el incondicional apoyo de la Junta de Andalucía, la colaboración del Ayuntamiento de Utrera por apostar por este proyecto tan importante y por supuesto a Canal Sur, por su convencimiento al continuar retransmitiendo año tras año este evento”, ha afirmado. Por otro lado, el presidente de las Escuelas mostró su satisfacción por haber logrado los objetivos en una temporada que ha calificado como “Muy bonita, de extraordinario nivel por parte de todos los alumnos y de mucha bravura en las diferentes ganaderías. Un temporada compleja y dificultosa pero afortunadamente con menos incertidumbre que la pasada del 2020. Con este Encuentro ponemos punto y final al curso taurino y mostramos nuestra satisfacción por haber cumplido con todos los objetivos marcados en una temporada más sumergidos en plena crisis sanitaria originada por el Covid-19”.

Por último, Eduardo Ordoñez realizó un breve recuento del curso taurino: “Tenemos que destacar que hemos completado el XXIII Ciclo de Becerradas a falta de la celebración de la gran final, que tendrá lugar en Estepona (Málaga) el próximo sábado 16 de octubre. Localidades como Camas, Algeciras, Úbeda, Sanlúcar de Barrameda, Ubrique y Benamahoma, han acogido este apasionante ciclo donde han participado 36 alumnos de las diferentes escuelas andaluzas, con un balance de 31 orejas y un rabo”. Prosiguió Ordoñez repasando el XXVII Ciclo sin caballos que ha finalizado recientemente: “Todo comenzó en abril, en las dos pruebas de selección que se realizaron en la finca ‘La Canaleja’ (Medina Sidonia - Cádiz) propiedad de la casa ganadera de Torres Gallego y en la ‘Dehesa La Cepera’ (Castillo de las Guardas – Sevilla) perteneciente a la ganadería de Hermanos Sampedro. Allí en Sampedro nos honró con su presencia el Secretario General. Por entonces 38 aspirantes en total, de los cuales fueron aprobados 19 por un jurado calificador y el resto hasta completar los 30 entraron por méritos propios en las 5 novilladas de selección del ciclo”.

“Un total de 54 reses pertenecientes a las ganaderías de Martín Lorca, Espartaco, Toros de El Torero (2), Condesa de Sobral, Chamaco, Martín Carrasco, Apolinar Soriano y Manuel Ángel Millares han sido lidiadas por 30 alumnos, repartidos en 9 festejos en total, de los cuales han sido 5 Clasificatorias, 2 Semifinales, 1 Gran Semifinal y la Final. El arqueo de este –impresionante- ciclo ha sido 40 apéndices y 3 rabos, lo que indica la altísima preparación de los alumnos andaluces y de los 2 invitados de las escuelas de Salamanca y Badajoz. Desde aquí felicitar al flamante ganador Diego Bastos de la Escuela de Sevilla y a todos los participantes del XXVII ciclo”. El evento se realizará garantizando todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades para prevenir el Covid-19, por lo que en esta edición los organizadores han decidido no celebrar eventos culturales (conferencias, tertulias, mesas redondas o exposiciones), en paralelo a las novilladas. La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’ cuenta en la actualidad con 27 escuelas asociadas y ofrecen formación en valores a más de 500 alumnos.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha destacado este jueves, durante el acto de presentación del XXII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, que el Gobierno Andaluz espera que “La ampliación de aforos para las plazas de toros revitalice al sector taurino, uno de los más castigados por culpa de la pandemia del Covid-19”. En ese sentido, Bendodo ha declarado que “Es momento de ir dando pasos hacia la normalidad y pisando el acelerador económico. Sabemos que el sector taurino lo ha pasado especialmente mal, nos comprometimos a que en el momento en el que la pandemia lo permitiera relajaríamos las medidas; y así lo hemos hecho”, ha recalcado.

Así, entre las nuevas medidas acordadas tras la reunión del Comité de Expertos del pasado martes, se establece un aumento de aforo en los espectáculos taurinos, con un 75% en nivel 1 de alerta sanitaria; 60% en nivel 2; y 40% en nivel 3. “Unas medidas de las que se van a beneficiar muchos festejos que hay programados en las próximas semanas por todo el territorio andaluz y también, cómo no, este encuentro andaluz de escuelas taurinas”, ha incidido. Bendodo ha apelado a la libertad y ha resaltado que “Esto no va de colores políticos, sino de compromiso con la Fiesta de los toros. No hay que tener miedo a la libertad. Y el Gobierno andaluz siempre estarán de lado de los que creen en la libertad”. Por otro lado, el Consejero de la Presidencia ha querido destacar la labor de las Escuelas Taurinas y ha recalcado “El compromiso del Gobierno Andaluz con hechos, aumentando las ayudas a este colectivo hasta los 230.000 euros en el Presupuesto de 2021”.

Festejos del Encuentro de Escuelas Taurinas Andaluzas

Miércoles, 8 de septiembre: Reses de Martín Lorca, Espartaco, Los Millares, Chamaco y Condesa de Sobral para Manuel Osuna, de la Escuela de Écija; Mirian Cabas, de la del Campo de Gibraltar; Ignacio García Lasarte, de la 'Curro Guillén' de Utrera; Gonzalo Cruz, de la 'Antonio Osuna' de Osuna; Alejandro Gordillo, de la de Lucena; Germán Vidal 'El Melli', de la de 'El Volapié' de Sanlúcar de Barrameda; y Ernesto Lorenzo, de la de Almería.

Viernes, 10 de septiembre: Reses de Apolinar Soriano, Martín Carrasco, El Rodeo, Toros del Torero, Castillo de Azuel y Ruiz Palomares para Carlos Fernández, de la escuela de Córdoba; Manuel Casado, de la 'Frascuelo' de Granada; Álvaro Rodríguez, de la de Úbeda; David Castellano, de la 'Francisco Montes Paquiro' de Chiclana; Juan Jesús Rodríguez, de la escuela taurina Linense; Tomás Jiménez, de la de Baeza; y Pablo Lozano, de la 'Miguel Mateo Miguelín' de Algeciras.

Sábado, 11 de septiembre: Reses de Torrestrella, Toros del Torero, Hnos. Torres Gallego y Sánchez de Alva para Alfonso Alonso, de la escuela de Camas; Álvaro Romero, de la de Sevilla-Amate; Javier Illanguas, de la de Ciudad de Motril; Iván Rejas, de la de Ciudad de Atarfe; ‘El Gali’, de la de la Diputación de Málaga; Yeray González, de la 'Curro Guillén' de Utrera; y Miguel Ángel Velázquez, de la escuela de La Algaba.

Domingo, 12 de septiembre: Novillos de Torrestrella para Javier López Peregrino, de la escuela 'Rafael Ortega' de San Fernando; Ignacio Candelas, de la de Ronda; Mario Sánchez, de la de Ubrique; Jesús Llobregat, de la de Jaén; Joselito Sánchez, de la escuela 'Antonio Osuna'; Víctor Barroso, de 'La Gallosina' del Puerto de Santa María; y Diego Bastos, de la escuela de Sevilla.