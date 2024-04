La ambición de Luque es infinita

Ficha del Festejo Plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla. GANADERÍA: Seis toros de Núñez del Cuvillo de justa presentación y que en general colaboraron con sus matadores. TOREROS: Diego Urdiales, de negro y oro, oreja y saludos en el cuarto. Alejandro Talavante, de tabaco y oro, oreja y saludos en el quinto. Daniel Luque, oreja y dos orejas. CUADRILLAS: Saludó en banderillas Iván García y destacaron Álvaro Montes y Javier Ambel. A caballo se lució Javier García. INCIDENCIAS: Sexta corrida del abono en tarde calurosa, cubriéndose la plaza en tres cuartos de su aforo. Daniel Luque salió en hombros por la Puerta del Príncipe.

QUITANDO la tarde nefasta de los juampedros, esto no puede ir mejor. El viento de popa que se ausentó antier en la primera tarde de puro y clavel volvió a soplar para llevar la dicha a unos tendidos deseosos de dar y hasta regalar orejas. Y ayer llegaban los toros de Núñez del Cuvillo para una terna interesante y que cumplió con lo esperado a excepción de Daniel Luque, que cumplió con creces con las expectativas que hogaño levanta. Nueva Puerta del Príncipe del ciclo y otra más de este gerenense que se ha asentado en la cumbre del toreo de forma indudable.

Sólo un torero en el estado de ambición que atraviesa él sería capaz de arrancarle las orejas a un toro como el jabonero que cerró plaza. Se llamaba Contento y, como sus hermanos, llegaba cortito de presencia, justo en el límite que se exige, o se debería exigir, en una plaza como Sevilla. Y entre Daniel y Contento se iba a escribir una historia presidida por la épica, pero teniendo en cuenta que dicha cualidad corría sólo y exclusivamente a cargo del matador. El toro, que fue bravucón en el caballo de Javier García, no daba pie al optimismo en aras a que el torero lograse el visado para traspasar la Puerta del Príncipe. De hecho y a pesar de los deseos de Daniel, a mitad de la faena nadie hubiera apostado por una salida triunfal, pero la ambición puede poder con todo y la ambición que demuestra en esta etapa, ya larga, de renacimiento fue la que le proporcionó el salvoconducto deseado. Había brindado al público y fue inventándose una faena más made in Luque, pero aquello iba languideciendo hasta que el torero dijo basta, tiró la ayuda y se dispuso a torear entre los pitones para enardecer a la plaza. Era una faena un tanto pueblerina, pero es que el toro no daba para otra cosa y salir por la Puerta del Príncipe no se le escapaba ni con alas. Lo mató de verdad y aunque el presidente se resistía a dar la segunda oreja, claudicó en vista del clamor del tendido.

Era la tercera oreja, ya que en el primero, un colorado llamado Ricardillo, ya había demostrado en qué predisposición llegaba a la Maestranza. Le replica a Urdiales en un quite por cordobinas, cruje la plaza con las banderillas de Iván García y lo cuaja con la muleta mediante la gran virtud de la ligazón y de pasárselo por la barriga. Lo mató atracándose de toro y le cortó la oreja; la Puerta del Príncipe ya estaba entreabierta. Tiraba Diego Urdiales el único cartucho que lleva en su canana y lo cierto es que salió dispuesto a todo.

Dispuesto a conseguir entrar de una vez en Sevilla y lo intentó mediante las armas que Dios le ha dado. Las armas de la sinceridad y de la pureza que el riojano lleva por bandera. Y por lo pronto se lució con las verónicas que le endilgó a su segundo, colorado y de nombre Cencerro, como se había lucido con la muleta en el que abrió plaza, de nombre Pantomimo, que brindó a Rancapino hijo y al que le cortó una oreja tras fulminante estocada. Son las credenciales de este riojano que tan bien cae en Sevilla y que tanto necesita volver a conquistarla.

La corrida contribuyó a embalarla Alejandro Talavante desde el recibo con verónicas de su marca, muy verticales, a Polvorillo. Un inicio con redondos genuflexo indicaba que el pacense estaba en la buena senda y así discurrió su faena, que contó con ese aditamento tan suyo que es dar rienda suelta a la improvisación, en los remates sobre todo. Cortó una oreja y también pudo tocar pelo de Arrojado (¿recuerdan ese nombre?), pero su faena, tan rica en arabescos y sensibilidad, no tuvo el refrendo de la espada y ahora le queda el cartucho de la de Jandilla. Fue una tarde ésta del viernes de preferia la que confirmó que Daniel Luque tiene en su ambición la llave que todo lo abre.