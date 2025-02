De un cartel con clientela específica al estado de Morante

A la vez que continúan los encajes, los dimes y diretes y las filtraciones más o menos interesadas en la gestación de la Feria de Sevilla se calientan a tope los motores de la temporada que vendrá. La feria de Valdemorillo ya ha arrojado su propia baraja de triunfadores y ha colocado en la rampa de salida a Javier Zulueta en su último año de novillero con picadores. La vista está puesta en su lujosa alternativa sevillana, de manos del mismísimo Morante de la Puebla. ¿Será el único doctorado que contemplemos en San Miguel? Pronto lo sabremos, mientras terminan de encajar las piezas del abono baratillero puliendo la presencia de los verdaderos protagonistas y cubriendo la cuota inevitable del alto y avejentado funcionariado del toreo, que no renuncia a su plaza fija. Ya les ponen ustedes nombre a unos y otros.

Victoria de Marichalar y Borbón, imagen de la feria de San Isidro, en la gala de presentación de los carteles. / EFE

Mientras tanto, la Feria de San Isidro ya ha oficializado sus carteles tras la preceptiva presentación a la Comunidad de Madrid –dueña del cortijo- y la cacareada gala celebrada en el propio coso de Las Ventas. El guateque brinda algunas derivadas, desde el respaldo de Isabel Díaz Ayuso –prestando su evidente y poderoso atractivo mediático y personal- a la consagración de Victoria de Marichalar, sobrina del Rey e hija de la infanta Elena, como musa enmonterada de este mundial del toreo. El destino del mensaje está claro y da en el centro de la diana de un público creciente, constante y cada vez más fiel –no siempre entendido y respetuoso- que no goza de demasiada buena prensa entre los guardianes de las esencias.

Bébete Las Ventas…

Pero el éxito comercial y el tino publicitario están fuera de toda duda. La exigencia y hasta la acritud del coso venteño está dando paso a esa legión de cayetanos que ha convertido el rito taurino en un capítulo de su propio ocio, aliado con esa sed desaforada y atrasada que azota al personal en los últimos tiempos. El asunto no está exento de riesgos pero sí garantiza una nueva clientela que conviene orientar, guiar y formar si pretendemos contar con verdaderos aficionados para el futuro.

El objetivo de Plaza 1, la empresa que dirige Rafael García Garrido, es hacer caja y es legítimo. ¿Quién lo duda? Ir a los toros se ha puesto de moda; no deja de ser la reacción a la marea de la cancelación que tiene un tsunami en dirección contraria procedente de Estados Unidos. Bienvenida sea esa juventud Pero… ¿qué imagen se proyecta de los jóvenes y de la propia tauromaquia en esa apoteosis de la frivolidad? Dejamos ahí las reflexiones…

San Isidro será televisado… por Telemadrid

Más allá de toda esa sociología de estar por casa hay que centrarse en otro asunto de calado para el futuro inmediato de la fiesta. La feria de San Isidro, ese mes de toros que funciona como un verdadero Mundial del toreo, será televisada íntegramente por Telemadrid. Fuera de la región podrán verse las corridas a través de internet. Será la primera vez que el ciclo se pueda ver en abierto después de 33 años emitiéndose por canales o plataformas de suscripción. En el camino se había quedado Onetoro, creado en coincidencia con la defenestración del Canal Toros de Movistar por parte de la propia empresa madrileña, al alimón con los Pagés. Ya conocen el culebrón de sobra: todo comenzó con la cancelación de la emisión de la madrileña feria de Otoño y el ciclo sevillano de San Miguel -con el telón de fondo de la falta de liquidez- hasta llegar la demanda interpuesta por Ramón Valencia.

Pero ya saben el dicho: no hay nada personal… sólo negocios. El propio Garrido –que también es gestor de la plaza de Valencia- está ultimando con el empresario sevillano Matías de la Puerta, CEO de Onetoro, la retransmisión de los festejos de la feria de Fallas después de anunciar a bombo y platillo que no sería televisada. Se otorga así un inesperado balón de oxígeno a una plataforma que, por ahora, había perdido los principales activos de cara a su clientela. ¿Podría darse el mismo escenario en el ámbito sevillano a pesar del pleito que separa a Pagés y Onetoro? Cosas más complejas se han visto en este mundillo en el que los afectos y los odios no suelen tener demasiado recorrido.

Morante: “Me gustaría encontrarme mejor…”

Pero hay que volver a la gala isidril, ayuna de la presencia de las primeras figuras con el balón botando... Allá cada cual. Sí andaba por allí el de mayor rango a pesar de que tenía excusas poderosas para no comparecer. Hablamos de Morante, que acudió a Las Ventas embozado en una capa española, con esa sonrisa melancólica que delata la procesión interior. El diestro de La Puebla –apuntaba Zabala de la Serna- concluye este mismo lunes su tratamiento psquiátrico en Lisboa; llega el momento de apurar la preparación mientras aguarda su reaparición en un mes justito. El diestro cigarrero, sin darse demasiada importancia en medio de la purpurina de la gala, admitía a los micrófonos de la Cope que la cosa sigue caminando despacito…

“Me gustaría encontrarme mejor pero parece ser que yo no mando y lo intento y todo son intentonas y querer; bueno, a ver qué pasa…” confesó el torero que ya tiene un nutrido calendario de contratos en la temporada 2025 sin la certeza de una completa recuperación. La última tarde vestido de luces fue el pasado 31 de agosto en Palencia. Habrán pasado seis meses largos y un calvario interior cuando vuelva a enfundarse de seda y oro. En la agenda ya figuran el festival de Algeciras del 28 de febrero, escenario de su vuelta a la palestra; la reaparición oficial de Olivenza el 8 de marzo; la feria de Castellón, los dos bolos de San Isidro, las cinco tardes maestrantes… Sea como sea, Morante sigue siendo la incógnita más hermosa…