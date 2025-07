El ganadero Álvaro Núñez reivindica la primacía del toreo sobre la exaltación del encierro

El ganadero Álvaro Núñez del Cuvillo Benjumea, que debuta este miércoles en la Feria del Toro de San Fermín, ha incendiado las redes con su sincera e inesperada defensa de la lidia y el toreo en el programa Vive San Fermín de la 1 de RTVE que comenta en cada jornada los populares y concurridos encierros matinales pamplonicas que preceden a la corrida de la tarde.

Los toros de Álvaro Núñez, protagonistas de esta tercera jornada de la Feria del Toro, serán estoqueados en la tarde de este miércoles por Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo. El ganadero gaditano era el invitado del programa que presentan Teo Lázaro, Julián Lantzi y Ana Prada. El espacio suele centrarse exclusivamente en las circunstancias y los lances que depara cada mañana la bajada de las reses pero suele obviar, o referir muy de pasada, el resultado de su lidia en el coso pamplonica o el triunfo de los toreros que se ponen delante.

El criador, que afronta su nueva experiencia ganadera en tierras portuguesas, aprovechó el momento para reivindicar el fin de la crianza del toro que no es otro que la corrida, su lidia a pie. “Nosotros criamos los toros para las corridas de la tarde; el encierro es como el calentamiento para un futbolista; lo esencial del partido ocurre por la tarde; el encierro es una tradición preciosa y pone en valor el miedo que da un toro” aseguró Álvaro Núñez recalcando que “lo esencial es el toreo”.

El torero no corre delante del toro, se queda quieto para dominarlo; ésa es la esencia del toreo"

“El torero no corre delante del toro sino que se queda quieto para dominarlo y crear arte; ésa es la esencia del toreo”, añadió el criador que ya conocía de sobra la responsabilidad de lidiar en San Fermín en su anterior faceta de director de la vacada familiar de Núñez del Cuvillo, fundada por su padre.

“A mí, que vivo del toro, que es mi pasión, me parece maravillosa toda esta atención al mundo de los encierros por parte de los medios de comunicación pero requerimos lo mismo para el toreo porque Morante, que es un torero para la historia, que es un torero genial… Roca Rey con la que está liando… pasan desapercibidos para esta televisión, no se habla de ellos durante el año” prosiguió el ganadero que fue más allá al resaltar que “si el toro existe es por su lidia; esa es su esencia y si no desaparecería la bravura”.

Asesinados son las personas que mueren en manos de un terrorista"

Pero Álvaro Núñez también iba a aprovechar la ocasión para referirse a la polémica información de la televisión pública vasca en la que se afirmaba que los toros que corren en los encierros pamplonicas “son asesinados por la tarde”.

“El toro muere con dignidad” ha espetado Núñez ante la visible incomodidad de los presentadores. “Asesinados son las personas que mueren en manos de un terrorista”, continuó el ganadero mientras Teo Lárazo lo achacaba a “un error del redactor”. “Nosotros reclamamos respeto”, replicó Núñez señalando que “para matar un toro con esos dos pitones, coger la espada y llegar allí hay que estar dispuesto a entregar tu vida”.