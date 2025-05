Morante de la Puebla y David de Miranda acaparan los premios de la Feria

Los diestros David de Miranda y Morante de la Puebla han sido las máximas estrellas de la Feria de Abril a juicio de los jurados nombrados por la Real Maestranza de Caballería y los trofeos Puerta del Príncipe de El Corte Inglés que los han declarado triunfador y autor de la mejor faena, respectivamente, del ciclo sevillano.

Ambos jurados se han reunido este lunes para fallar los galardones correspondientes al serial de primavera y han coincidido en la mayoría de las distinciones. De hecho, a la hora de premiar el mejor toreo de capote del ciclo abrileño, ambos jurados también se han decantado por Morante de la Puebla. También ha habido unanimidad a la hora de premiar a la mejor estocada. En la Maestranza y los Puerta del Príncipe han coincidido al distinguir a Pepe Moral sin discrepar en la decisión de declarar desierto el reconocimiento al mejor rejoneador.

La Real Maestranza, por su parte, ha concedido su Copa Grande de Plata destinada a subrayar el juego de la mejor corrida lidiada en el ciclo a la ganadería de Juan Pedro Domecq, volviendo a coincidir con el jurado nombrado por El Corte Inglés en este apartado. La Copa Pequeña de Plata, que premia al mejor ejemplar lidiado según los premios maestrantes, será para el toro ‘Anárquico’ del hierro de Santiago Domecq.

El compromiso y la entrega de Morante ha sido el gran suceso de la Feria de Abril. / Antonio Pizarro

En el apartado de las cuadrillas tampoco hubo diferencias. Ambos jurados han coincidido al premiar la actuación global del banderillero Juan Sierra. Pero la Maestranza concede un segundo premio específico a la actuación en banderillas que ha recaído en José Chacón. En el caso del mejor picador del ciclo no se ha mantenido esa misma unanimidad. Los 'Puerta del Príncipe' se decantaron por Tito Sandoval y el jurado de la Maestranza falló premiar al varilarguero Juan Francisco Peña.

Los premios taurinos que concede El Corte Inglés se entregarán el próximo 26 de mayo en el Real Alcázar de Sevilla e incluyen en esta edición una mención especial a la Junta de Andalucía por su apoyo a la tauromaquia y, específicamente, por el impulso de las retransmisiones televisivas de tres de los festejos del ciclo con máxima audiencia.

Por su parte, los trofeos de la Real Maestranza de Caballería serán entregados junto con los premios a los mejores expedientes de la Universidad de Sevilla de la promoción anterior en un acto a celebrar en la plaza de toros antes del comienzo de la temporada 2026. Los de 2025 han sido los últimos que se han fallado bajo la tenencia de Santiago León que finalizará su mandato antes de verano.

La colección de premios se completa con los trofeos Doctores Vila que falla el equipo médico de la plaza de la Maestranza para resaltar el mejor quite artístico, que será recibido por Sebastián Castella, y el quite providencial, que recae en el banderillero José Antonio Muñoz Perico por auxiliar en dos ocasiones distintas a Daniel Duarte y Vicente Herrera. No son los únicos premios fallados a lo largo de este lunes. El Colegio de Veterinarios se ha decantado por el toro Profesor de la ganadería de Alcurrucén como mejor de la Feria, un boyante ejemplar que fue estoqueado por El Fandi. Finalmente, los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández se han hecho acreedores del premio al Detalle para el recuerdo que concede el hotel Vincci La Rábida por el gesto compartido de recibir a portagayola los seis toros de Miura del pasado domingo.