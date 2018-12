"Estoy preparado para debutar como matador en Sevilla"

El matador de toros francés Juan Leal (Arles, 1992), afincado en Sevilla, quien sumará como apoderado a Julián Guerra en 2019, ha realizado una gran campaña, con triunfos en plazas de Francia, España y Perú. Tras la retirada de Juan Bautista, ha quedado como segundo matador de Francia, tras Castella, su espejo y quien es su padrino de alternativa. El diestro organiza el ciclo La Fragua, en el que invierte dinero e ilusión para la promoción de la cantera; una apuesta ejemplar que este año alcanza su sexta edición.

–Juan, ¿por qué ideó ‘La Fragua’?

–Nació al acordarme de mi llegada a España, cuando buscaba oportunidades para torear. Aporto mi granito de arena. Son tres tentaderos y una novillada. Además de los novilleros que torean, durante los dos días que dura invitamos a los menores a la plaza y a comer. El nombre de La fragua viene por lo de forjar. Es un guiño al maestro Paco Ojeda, quien habla en un texto de forjar el futuro, la afición y el toreo.

–¿Dónde se celebrará?

–Se desarrollará en la plaza de toros de Pontonx sur l’Adour y será los días 23 y 24 de febrero. Participarán 12 novilleros, de entre 16 y 21 años. El plazo estará abierto hasta el 31 de enero 2019. Las bases están en mi página oficial. El año pasado hubo 80 solicitudes.

–¿Han salido ya toreros?

–Hay ya varios novilleros funcionando, como este año José Fernando Molina, triunfador de la Feria de Albacete y también salió de La Fragua el matador de toros Leo Valadez.

–¿Cómo lo saca adelante económicamente?

–Mi madre hace la comida. Mi padre ayuda en la barra. Intento patrocinadores y cada vez estoy más cerca de equilibrarlo. Ahora me cuesta dinero, pero me gusta invertir en la Fiesta.

–¿Cómo valora su temporada?

–Ha supuesto un toque de atención importante en el que he apostado por corridas muy duras y en escenarios de máxima responsabilidad. Espero que el año que viene me abran las puertas en todas las plazas. Ha sido la más importante como matador sobre todo por los escenarios, con plazas de primera. Todo empezó el año anterior en Bilbao, donde di dos vueltas al ruedo.

–¿Qué actuaciones destacaría?

–Bilbao, donde corté una oreja y fui cogido. Me han concedido el Premio Iván Fandiño como torero revelación y por la mejor estocada. Riaza, donde indulté un toro. En Francia destaco los triunfos de Mont de Marsan, con toros de Dolores Aguirre y la faena a un toro de Pablo Romero en Nimes. También he sido el triunfador de las ferias de Beziers y Nimes. Y en Perú he recibido el premio de San Miguel de Cajamarca. –Ha sumado a su equipo para el próximo año a Julián Guerra como apoderado.–Es un gran profesional. Me aporta técnicamente. Estoy a caballo entre Salamanca, donde vive, y Sevilla. También me puede aportar mucho en los despachos y tanto él cuando pueda –apodera también a Pepe Moral– como Mauricio Berho, mi hombre de confianza, me acompañarán.

–¿Qué planteamiento tiene para 2019?

–Quiero pisar escenarios importantes a primeros de temporada.

–Supongo que, entre ellos, piensa en Sevilla.

–Llevo viviendo aquí ocho años y estoy preparado para debutar y sorprender como matador de toros en Sevilla.