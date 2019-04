El diestro sevillano Daniel Luque (Gerena, 1989), tras pasar el sarampión y un proceso infeccioso con graves secuelas intentará reaparecer el próximo 20 de abril en Cabra ante toros de Miura en una temporada en la que fuera de la Feria de Abril tiene como retos principales se encuentran su paso por San Isidro ante victorinos y una corrida en solitario en Bayona.

–Daniel, en primer lugar, ¿cómo se encuentra?

–Es una infección de la que me estoy recuperando de los pulmones. He perdido el 50 por ciento de la capacidad pulmonar. Ha sido peor que una cornada. Me ha atacado muy fuerte. Poco a poco estoy caminando y he ido al campo.

–¿Cuándo reaparecerá?

–Quiero hacerlo el 20 de abril en Cabra con toros de Miura. Toreo junto a Escribano y Filiberto. Llegaré muy justo. El próximo jueves me probaré.

–¿Por qué seis toros en Bayona?

–Quería hacerlo desde hace muchos años. Más que por las Puertas Grandes en Bayona y los seis toros lo que quiero es devolverle el cariño a esta afición.

–¿Por qué ha seleccionado toros de Puerto de San Lorenzo, Torrestrella y Pedraza de Yeltes?

–Puerto de San Lorenzo es mi ganadería preferida, además de la amistad que tengo con la casa. Con Pedraza de Yeltes he conseguido muchos triunfos en Dax y Vic-Fezensac. Y con Torrestrella he tenido triunfos importantes en Dax y Mont de Marsan.

–Francia ha sido siempre un bastión importante para usted.

–En los años en los que no se respeta ni los triunfos ni a los toreros de la tierra, Francia lo hace. Para mí ha sido fundamental desde que tomé la alternativa en Nimes y tuve el primer triunfo importante en Mont de Marsan, donde corté dos orejas a un torrestrella;o las cinco puertas grandes de Dax y hay una plaza, Aire-Sur- L’ Adour, donde me sirvió mucho en mi carrera un toro de Escudero de Cortos.

–¿Cómo valora no haber entrado en Sevilla?

–Son muchas cosas. Lo más importante es que la plaza no se la llevan. Otro año será. Hay que asumirlo y dar motivos para que el año que viene me llamen y esté en mi tierra.

–En Madrid, una, con toros de Victorino junto a Octavio Chacón y Emilio de Justo...

–Quería matar la de Victorino. Tenía la posibilidad de elegir otra tarde más. Hacer el esfuerzo ante dos toros me vale más. Prefiero jugármelo todo a una carta.

–Supone una mayor presión

–Quiero asumir esa presión ante los victorinos en Madrid y estoy preparado para ello. Años atrás no me veía capacitado para la de Victorino.

–¿Qué le parece el cartel?

–Es un cartel de toreros muy hechos, curtidos. Una ganadería y unos toreros que son muy de Madrid. Las Ventas es una plaza que cuando he atravesado un mal momento me ha lanzado. Es una apuesta en la que tengo mucho que ganar y poco que perder.

–¿Qué ha sucedido para que su nombre se haya descolgado de algunas de las grandes ferias?

–Salen toreros nuevos y hay días en los que hay que triunfar y no se tiene suerte. Al final, el torero necesita un tiempo, un poso, y ese peaje lo estoy pagando. El 90 por ciento de las figuras han tenido que pasar por ello.

–¿Cómo afronta su temporada?

–Es una temporada muy bonita. De momento, tengo como una decena de corridas en varias plazas del suroeste de Francia y en España meteré la cabeza en algunos sitios importantes. Si en Madrid salen bien las cosas, todo se pondrá a favor.

–Por último, ¿hacia dónde ha evolucionado su toreo en las últimas temporadas?

–Más que mi toreo, la evolución ha sido importante como persona. Me siento muy capacitado en mi concepto de torear más despacio, amarrarme más en el suelo. Me siento mejor torero.