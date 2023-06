Playa Hoteles: una joya andaluza que combina tradición, innovación y sostenibilidad

Playa Hoteles, perteneciente a Senator Hotels & Resorts, se enorgullece de su arraigada herencia andaluza y su gran alcance en la región, con más de 36 hoteles dispersos en toda Andalucía.

Pero su presencia no se limita al sur de España, puesto que ya se han establecido en varios destinos populares de la Costa Levantina, como Gandía, Valencia y Murcia. En el norte, la cadena ha logrado hacerse un nombre en el competitivo mercado de Barcelona y Madrid, donde ofrece alojamientos de calidad en los corazones palpitantes de estas vibrantes ciudades. Sin embargo, su huella no se detiene en las fronteras españolas. En la exuberante República Dominicana, cuenta con dos magníficos hoteles en Puerto Plata, testimonio de su expansión global. Playa Hoteles se ha distinguido por ser una cadena hotelera eminentemente vacacional, poniendo un especial énfasis en ofrecer una experiencia familiar inolvidable.

Las instalaciones invitan a los huéspedes a sumergirse en la alegría de las vacaciones de verano, con playas cercanas y piscinas de resort listas para ofrecer alivio del calor del verano. El espíritu andaluz y el aire mediterráneo se sienten en cada rincón de los hoteles de Playa Hoteles, creando una atmósfera de relajación y encanto que encarna la esencia misma de una escapada de verano perfecta.

Con más de 55 años de experiencia en la industria hotelera, el principal objetivo de Playa Hoteles ha sido siempre proporcionar a los huéspedes los mejores días del año: sus vacaciones. Durante décadas, esta cadena hotelera ha implementado una serie de iniciativas para garantizar experiencias vacacionales inolvidables. Un pilar fundamental de su enfoque es la creación de espectaculares piscinas, las cuales a menudo incluyen elementos adicionales para aumentar el factor diversión, como toboganes y, en algunos hoteles, aquaparks completos. Estas instalaciones acuáticas sirven como epicentros de diversión y entretenimiento, atrayendo tanto a jóvenes como a adultos. Otro pilar esencial en los hoteles de costa de Playa Hoteles es su equipo de animación. Estos profesionales dedicados aportan un elemento interactivo a la estancia de cada huésped. Esta animación participativa está diseñada para entretener a todas las edades, garantizando que todos, desde los más pequeños hasta los adultos, puedan unirse a la diversión y disfrutar plenamente de sus vacaciones.

En Playa Hoteles, hay un aspecto del servicio que merece especial atención: la convivencia entre los huéspedes. Cuando los clientes eligen alojarse en sus establecimientos, no solo disfrutan de unas excelentes instalaciones y servicios, sino que también participan en una comunidad viva y dinámica. Los huéspedes de Playa Hoteles no son solo visitantes, sino que se convierten en parte de una red más amplia de personas que interactúan, conviven y, en muchos casos, establecen amistades duraderas.

Esta creación de vínculos que se genera en sus hoteles es una de las razones por las que los clientes repiten sus estancias. En un mundo donde las opciones de alojamiento son abundantes, algunos clientes que anteriormente se inclinaban por apartamentos o Airbnb, han descubierto el valor añadido de los hoteles de Playa Hoteles. En ellos, se brinda la oportunidad de hacer amigos, permitir que los niños conozcan a gente nueva y participen en diversas actividades. En vacaciones no solo se trata de descansar y tomar el sol en una tumbona, también es una oportunidad para cambiar de ritmo y actividades. Los hoteles de Playa Hoteles, gracias a su animado equipo de animación y a los bufets donde también se fomenta la interacción social, proporcionan a los huéspedes la posibilidad de establecer nuevos contactos y experimentar la diversidad.

En la cadena hotelera Playa Hoteles, es imposible ignorar la relevancia de la gastronomía y la ubicación privilegiada de sus hoteles. Cada establecimiento se encuentra a pocos pasos de la costa y la playa, situados en los principales destinos turísticos de Andalucía, ofreciendo a sus huéspedes no solo deliciosos manjares locales sino también impresionantes vistas al mar.

Pero detrás de toda la magia y el encanto de la experiencia de Playa Hoteles, hay tres pilares fundamentales, destacando uno por encima de todos: sus empleados. Durante el invierno, la compañía emplea a 1.500 personas. Sin embargo, en el pico del verano, esta cifra se dispara a casi 4.000 empleados. El núcleo duro de estos empleados son esos 1.500, que trabajan incansablemente para formar a los nuevos integrantes del equipo, desde camareros hasta camareras de pisos.

La empresa reconoce que algunos roles requieren un nivel de especialización y reflexión, pero también comprende que hay oportunidades para aquellos que buscan un trabajo complementario durante el verano, como los estudiantes. Playa Hoteles se dedica a formar, cuidar y acompañar a estos trabajadores a lo largo de su proceso formativo, brindándoles la oportunidad de adquirir experiencia valiosa.

La cadena Playa Hoteles también pone un gran énfasis en la paridad y la igualdad dentro de sus hoteles. Reconociendo que un equipo diverso y equitativo es fundamental para su éxito, la empresa se esfuerza por promover un entorno de trabajo inclusivo y equitativo para todos sus empleados. El compromiso con la formación es otra pieza fundamental en la filosofía de Playa Hoteles. La empresa proporciona una formación constante y continua a su núcleo duro de empleados, no solo en aspectos técnicos, sino también en el desarrollo personal y profesional. El aprendizaje de idiomas es otra área en la que se centra, conscientes de que la habilidad para comunicarse en múltiples idiomas puede mejorar enormemente la experiencia de los huéspedes. El último pilar, pero no menos importante, es la sostenibilidad. Bajo el lema “Únete al cambio”, Playa Hoteles destaca su compromiso con la protección de los entornos en los que se encuentran sus hoteles. La empresa es consciente de que si no cuida de estos entornos, que son fundamentales para su negocio, será difícil pensar en un futuro sostenible. Por tanto, se considera su deber cuidar de sus hoteles y los entornos en los que operan, buscando siempre formas de minimizar su impacto ambiental y promover la sostenibilidad