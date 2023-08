Postres típicos de Andalucía: uno por provincia y dónde comerlo

Como decimos aquí en Andalucía, “hay gente pa tó”. Desde luego. Hay gente a la que no le gusta viajar y hay gente a la que no le gusta el dulce. Si eres uno de ellos, este, definitivamente, no es tu artículo. Pero si eres de los que antes que compartir un dulce preferirían dar su vida y de los que no paran quietos en casa, esto te va a encantar.

Y es que vamos a contarte cuál es el postre típico de cada provincia andaluza y cuál es el sitio que te recomendamos para comerlo. Somos conscientes de que hay provincias con más de un dulce o postre típico, espero que lo tengas en cuenta a la hora de hacemos un comentario. No es el mejor, quizás no es el que más te guste o en el que estabas pensando al hacer clic en el artículo, pero de lo que estamos seguros es de que se trata de un postre típico andaluz. No nos enrollamos más, comenzamos con el subidón de azúcar.

Jaén - Papajotes

Podríamos decir que los papajotes son los buñuelos típicos de Jaén, una masa frita tradicional de la época de Cuaresma en el que, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra de la provincia es el protagonista. Estos buñuelos tan característicos se pueden acompañar de salsa de chocolate o mermelada, con azúcar espolvoreada o incluso solos. Para comer unos deliciosos papajotes, te recomendamos acudir a alguna repostería en pueblos de la Sierra de Segura y Cazorla. Acertarás de pleno.

Córdoba - Manolete

Una torta de hojaldre rellena de cabello de ángel. Quizás esto último repela un poco a nuestros lectores menores de 65 años, pero se merece que le demos una oportunidad. Se trata de uno de los dulces más típicos de Córdoba y es probable encontrarlo tanto completa como por raciones individuales. El nombre tiene su origen en, claro, el famoso torero: en uno de sus viajes a México había probado un dulce llamado Chilacayote. En realidad, el pastel cordobés con cabello de ángel no tenía nombre: Manolete, al llevarles a sus amigos mexicanos una muestra de su gastronomía, le puso su nombre.

Sevilla - Tortas de aceite

Una torta de masa frita con aceite de oliva virgen extra, fina y con azúcar y matalahúva por encima, un manjar crujiente al que pocos se pueden resistir y que es de obligada compra si pasamos por Sevilla. Las más famosas y las que más valoración suelen recibir son las de la marca Inés Rosales. Actualmente, la marca ofrece no solo las del sabor original: también las hay de naranja, de canela, de limón, e, incluso, una versión salada que puedes acompañar con un poco de salmorejo y bacalao. Una torta exquisita que entra bien a cualquier hora del día.

Piñonates de Cortegana - Huelva

Un postre muy típico de la sierra onubense tanto en Semana Santa como en otras fiestas patronales. Se trata de un dulce de masa frita en forma de tiras, hechas con harina, huevos y aceite, cubierto de un almíbar confeccionado con miel, zumo y ralladura de limón y canela. Cortegana, como su nombre indica, es el lugar ideal para probar este delicioso dulce, eso sí, no muy saludable, como el resto de los que aparecen en la lista.

Pan de Cádiz - Cádiz

Uno de los postres y dulces navideños más típicos en toda España es el pan de Cádiz. Se trata de un mazapán relleno de yema, batata y frutas confitadas. En la confitería El Populo, en la Calle Pelota, 16, podemos adquirir uno de los mejores panes de Cádiz de toda la provincia. Cuidado si es Navidad, porque se agota.

Borrachuelos - Málaga

Bajo este curioso nombre vuelve a aparecer el cabello de ángel en la lista. Existen dos versiones de este dulce, uno hecho con miel y otro con azúcar. Es una delicia dulce muy típica en Semana Santa y Navidad, y si te quieres comer uno delicioso, prueba en cualquier repostería de la capital, como La Princesa, en la Calle Granada, 84.

Piononos - Granada

Los piononos son, junto a las tortas de aceite, uno de los dulces más internacionales que existen. En Sudamérica, por ejemplo, hay muchísimo fan del pionono. Se trata de un pequeño rollo de bizcocho, empapado en almíbar y relleno de yema pastelera. La evolución ha hecho que ahora podamos encontrar piononos de muchísimos sabores e ingredientes. Puedes comer algunos muy exquisitos en la Casa Pasteles Albayzín, en Plaza Larga, 1, o la Pastelería El Sol, en la Avenida de la Constitución.

Dulce del paraíso - Almería

Un dulce muy habitual de pueblos como Bayárcal o Paterna del Río. Y con ese nombre no podemos dudar de que está delicioso. Es, básicamente, una natilla la que se le ha añadido almendra y bizcocho. Si visitas algunos de estos pueblos almerienses, no dudes en probar un dulce de receta milenaria.