Los diez destinos más buscados para viajar en 2024

Se dice que un viaje se hace tres veces como mínimo: cuando se organiza, se vive y se recuerda. Viajar es uno de los grandes placeres de la vida: conocer lo desconocido, volver a vivir un lugar que ya visitaste, perderte en un país nuevo para ti o cruzarte el mundo para visitar el destino de tus sueños son de esas cosas que permanecen, que serán un recuerdo al que volver y una nueva meta a la que llegar.

Si disfrutas viajando, seguro que sabes de lo que hablo al decir que elegir un nuevo viaje es uno de los mejores regalos que puedes hacerte. Con la suerte de que siempre hay un sitio nuevo al que ir.

Islas, naturaleza virgen y playas bonitas son algunos de los elementos más buscados la hora de hacer un viaje este año, pero también lugares menos turistificados y con un turismo emergente, esto se distingue en las primeras diez posiciones de los destinos más buscados en 2024: Montenegro, Cerdeña, Azores, Santorini, Madeira, Croacia, Sri Lanka, Costa Rica, Cabo Verde y Albania.

Hay destinos que nunca dejarán de estar de moda por sus paisajes y sus playas paradisíacas. Pero hay otros que cada vez resuenan más en conversaciones, redes sociales y también en búsquedas

¿Tienes tus favoritos de esta lista? ¿o no sabes cuál elegir? Te ayudamos a decidirte.

Montenegro

Montenegro no lleva mucho despuntando como destino de moda entre los españoles, pero eso no significa que no se haya ganado ya el corazón de muchos. Este país de la península balcánica, al este de Croacia, comienza a recibir cada vez más viajeros.

Su bahía tiene un encanto especial, de ahí que el turismo en sus costas esté en auge, de hecho, los cruceros por el Mar Adriático tienen cada vez más relevancia. Y es que descubrir sus pueblos es una delicia. Otra de las localizaciones imperdibles de Montenegro es el Parque Nacional de Durmitor, donde practicar esquí en invierno y senderismo alrededor de sus lagos glaciares en los meses más cálidos.

Cerdeña, Italia

Cerdeña es el paraíso. Sus playas y gastronomía son el principal atractivo de esta isla italiana bañada por aguas turquesas. Las islas mediterráneas siempre son un "place to be" en la época estival, aunque hay que tener en cuenta que en los meses de julio y agosto los turistas acuden a ellas en masa y quizás puede hacer menos idílico el destino.

Aún así, es un lugar espectacular donde pasar tus vacaciones: buen clima, playas llenas de belleza, pueblos en los que perderte y degustar la cocina sarda. Alquilar una lancha para costear por el Golfo de Orosei, hacer snorkel en sus aguas cristalinas o navegar por la costa de Baunei descubriendo sus acantilados y cuevas secretas, son algunos de los planes que puedes hacer en Cerdeña.

Las Azores, Portugal

Hay destinos que sabemos que serán uno de los más visitados por la relevancia - o viralización - que alcanzan en redes sociales, sin lugar a dudas, Las Azores es uno de ellos. Y no es para menos. Estas islas macaronésicas tienen mucho que ofrecer y se disfrutan desde que empiezas a adentrarte en sus carreteras llenas de hortensias.

Las islas con más población vacuna que humana son un despliegue de naturaleza que, a veces, te hacen sentir que estás en otro mundo. Su origen volcánico da lugar a enclaves increíbles, a lagos majestuosos y aguas termales que combinan con una vegetación espesa donde perderte.

Santorini, Grecia

Es uno de los destinos veraniegos por excelencia. Es raro que alguien no quiera visitar las islas cícladas, pasear por sus calles y admirar una de las mejores puestas de sol del mundo en Santorini, entre sus casas encaladas con tejados del mismo color del mar.

Esta isla no defrauda, aunque al igual que en Cerdeña, debes prepararte para la masificación turística en sus calles, si eso no es motivo para desechar este espectacular viaje ¡adelante! Disfrutarás de un destino magnífico, de la gastronomía griega y de muchos planes divertidos por hacer como un paseo en barco al atardecer por sus aguas.

Madeira, Portugal

Madeira es un archipiélago de islas volcánicas, aunque también es la isla más grande y habitada del mismo: la isla de Madeira, de clima templado todo el año, principal reclamo del turismo, además de por sus impresionantes paisajes, miradores y vegetación.

Con un tour de dos días conocerás la isla, te situarás y tendrás tiempo después para volver a lo que más te ha gustado. Alquilar un coche y explorar será tu mejor plan en Madeira, al igual que sumergirte en los bosques de laurisilva y disfrutar de las vistas desde cualquiera de sus acantilados.

Croacia

Croacia es un país revitalizado, hace casi tres décadas desde que terminase la guerra que la desoló, y desde entonces sus empeños por reconstruirse e imponerse como un lugar perfecto para viajar no han sido en vano. Con una costa espectacular, llena de pueblos con aguas cristalinas, la peculiaridad de su arquitectura y sus joyas patrimoniales, se ha convertido en un destino que visitar y que no te defraudará.

Tiene seis lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: el casco antiguo de Dubrovnik, el Palacio de Diocleciano en Split, el núcleo histórico de Trogir, la Catedral de Santiago de Sibenik, el Parque Nacional de los lagos de Plitvice, o el Conjunto Episcopal de la Basílica de Eufrasio en el Centro Histórico de Porec (Istria).

Sri Lanka

Asia y sus recónditos lugares siempre son un destino donde perderse, y aunque el Sudeste parece no dejar de estar de moda nunca, países como Tailandia e Indonesia abren paso a otro destino idílico algo más al oeste, al sur de la India, en el Índico, se encuentra la isla de Sri Lanka, antes llamada Ceilán.

Sri Lanka significa "tierra resplandeciente" en sanscrito, una denominación que bien refleja la luz de sus paisajes y de su gente. Un país famoso por sus ruinas budistas, templos, playas, fauna y también por sus viajes en tren, una de las actividades imprescindibles en la visita al país.

Cabo Verde

Frente a la costa de Senegal, al oeste de África y en pleno Oceáno Atlántico se encuentran las diez islas que conforman la República de Cabo Verde, uno de los destinos más buscados y por muchos motivos.

Este archipiélago está lleno de contrastes: turquesa en sus aguas y verde en sus montañas, ciudades llenas de vida y desiertos en los que perderte. Sus islas tienen siempre algo que ofrecer y tú algo de lo que enamorarte.

Costa Rica

¿De un país en el que se usa la expresión 'pura vida' para mostrar gratitud qué podemos esperar? Experiencias únicas que llenarán de color tu viaje. Costa Rica es uno de los destinos más deseados para pasar las vacaciones, de hecho el turismo es la principal fuente de ingresos de su economía.

Es un país perfecto para viajeros aventureros, que quieran adentrarse en sus paisajes naturales cuajados de vegetación y explorar la selva a través de sus puentes colgantes pero también para quienes buscan descanso en una playa paradisiaca, y es que cuenta con una de las mejores del mundo en el Parque Nacional Manuel Antonio, en plena costa del Pacífico Central.

Albania

La espectacular costa del sur de Albania es un secreto a voces, que cada vez está más de moda y más llena en los meses de verano. Muy recomendable la primavera albanesa, y sobre todo esas semanas de junio donde puedes disfrutar de la playa sin masificación y tener un mejor clima para explorar el país.

La Riviera Albanesa, es un balcón al mar Jónico presidido por montañas, de visita obligada si buscas turismo de sol y playa, aunque no es lo único que debes ver: su patrimonio, cultura y paisajes te enamorarán. Uno de los que se graba en la retina son las vistas del Lago koman o de las montañas malditas, en el norte, conocidos como los "Alpes Albaneses".

*Este contenido incluye enlace de compra en algunos productos y servicios, se trata de una selección realizada por periodistas de forma rigurosa y bajo su criterio personal. Cuando uno de nuestros lectores realiza una compra a través de estos enlaces de afiliación, el medio recibirá una comisión que no afecta al precio final de la compra.