Los mejores conciertos en Andalucía para disfrutar en noviembre

La música en vivo es uno de los mejores planes de ocio tanto para los visitantes como para los propios residentes de las provincias en Andalucía. Este mes vamos a poder disfrutar de todo esto y, además, de la celebración en Sevilla de los Premios Grammy Latinos el próximo 17 de noviembre.

Corinne Bailey Rae, 3 de noviembre, Cartuja Center Cite, Sevilla

Quizás por el nombre no la conozcas, pero Corinne Bailey Rae, cantautora inglesa, se hizo increíblemente popular con una canción llamada ‘Put Your Records On’ hace siete años en todo el mundo. No había momento en que pusiéramos la radio y no sonara. Pues bien, ahora acaba de sacar un disco bastante aclamado por la crítica, ‘Black Rainbows’, y viene a presentarlo a la sala Cartuja Center Cite de Sevilla la primera semana de noviembre.

El Canijo de Jerez, 3 y 4 de noviembre, Sala CUSTOM, Sevilla

Este mismo día (y el posterior) tenemos otro plan alternativo, el de la actuación de El Canijo de Jerez en la Sala Custom. A la edad de 15 años formó junto a Miguel Ángel Benítez Gómez una de las bandas más emblemáticas del rock andaluz contemporáneo, Los delincuentes. Varios años de carrera en solitario avalan a uno de nuestros artistas más populares, con canciones repletas de rumbas y de tintes flamencos. Ahora presenta su quinto disco, Ceniza y barro en directo en la sala sevillana del polígono Calonge.

Festival de Jazz de Almería, Almerijazz, del 3 al 12 de noviembre

La 31º edición del Festival Internacional de Jazz de Almería ocupará las dos primeras semanas de noviembre, con la participación, entre otros, de María Schneider, ganadora de siete premios Grammy el 5 de noviembre junto a la Big Band Clasijazz, o a la trompetista Andrea Motis el 10 de noviembre.

Morat, 14 de noviembre, Santalucía Universal Music Week, Plaza de España, Sevilla

La banda colombiana de pop y rock latino celebrará, dentro de los eventos especiales de la celebración de los Grammy Latino, un concierto en plena Plaza de España, uno de los mejores recintos actuales para disfrutar de la música en vivo en Sevilla. Las entradas rondan los 60 euros y empezará a las 21:00h. En esta semana también podremos disfrutar de las actuaciones de Lola Índigo, Pablo López, Juan Magán, Aitana, Antonio Orozco y el espectáculo El Flamenco es Universal, en el que primeros nombres del género rendirán tributo a iconos como Paco de Lucía, Camarón, Lole y Manuel, la Niña de los Peines, etc.

Festival de Jazz de Granada, del 2 al 11 de noviembre, Granada

Al igual que Almería, la ciudad de Granada dedica el mes de noviembre al género jazzístico. Por este veterano festival han pasado alguno de los nombres más ilustres de la historia desde Miles Davis hasta Diane Krall, Bebo y Chucho Valdés, GoGo Penguin o Charlie Haden. Como cada año, los eventos más importantes tendrán lugar en el Teatro Isabel la Católica, aunque en total habrá más de 70 actuaciones en locales y clubes de la ciudad.