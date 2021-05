Análisis 'Resident Evil Village'

A estas alturas, no se puede negar la capacidad para transformarse y reinventarse de Resident Evil, que tras impulsar el género survival horror hace 25 años, se paseó entre mecánicas de acción hasta que recientemente retomaba una línea con la que regresaba a sus raíces. Pero, ¿dónde encaja el nuevo Resident Evil Village en este espectro? Después de completar un par de intensas y emocionantes campañas, podemos adelantar sin temor a deslizarnos que no sólo es un juego más ambicioso y habilidoso que el último capítulo de la serie principal, que ya es decir mucho, sino que también es una experiencia equilibrada entre terror y acción, potencia y vulnerabilidad, que acaba recordando en varios aspectos a otro grande dentro de los éxitos de la franquicia, el querido Resident Evil 4.

Algo pasa en este pueblo

Village es la denominación que distingue el siguiente capítulo numerado de la serie, es decir, Resident Evil 8, que al mismo tiempo representa una continuación directa de Resident 7: Biohazard. Esto quiere decir que de nuevo controlaremos al ciudadano normal Ethan Winters en una pesadilla que expande la experiencia de la finca y hogar de los Baker en Louisiana, Estados Unidos, con una gran cantidad de posibilidades de exploración al aire libre en un pueblo rural superando los rigores del invierno en el este de Europa.

Para situarnos, la narrativa se desarrolla un par de años después de los hechos ocurridos en la casa Baker. La pareja formada por Ethan y Mia, ahora ampliada con la llegada de la recién nacida Rose, ha logrado llegar a Europa para aparentemente olvidar la traumática experiencia. Destacamos el término aparentemente porque muy pronto la niña será secuestrada por razones desconocidas y nuestro protagonista, por avatares del guion, terminará intentando localizarla en este remoto lugar.Con este popurrí de conceptos los creativos de Capcom ofrecen una historia llena de misterios, personajes carismáticos y algunos giros inesperados. Intentaremos controlarnos y anticipar lo menos posible el argumento del juego, pero, para bien o para mal, ésta es probablemente la trama más completa y detallada de la franquicia, incluso con los altos estándares que promueve.

Aquellos que no hayan participado de los títulos de la serie, o incluso de las recientes remasterizaciones, no deberían temer por el aspecto narrativo de Village. Se nutre de una historia bien contenida en sí misma y para evitar distracciones innecesarias tan sólo se rige por los eventos del juego anterior. Pero incluso aquellos que no hayan jugado Resident Evil 7 pueden ponerse al día desde el menú de inicio con una selección de documentos, vídeos y una retrospectiva documental que detalla todo lo que sucedió anteriormente.

Ahora, un padre desesperado necesita encontrar a su hija mientras intenta sobrevivir al pueblo que da nombre al juego, enfrentándose a una serie de vigorosos y atractivos villanos liderados por una poderosa mujer venerada en la región, conocida como Madre Miranda y sus peligrosos hijos. Tampoco falta a la cita Chris Redfield, personaje clave que ha estado presente en la serie desde el primer Resident Evil y que, de hecho, prestó una ayuda inestable a Ethan en el juego anterior. Pero esta vez regresa, aparentemente, de una forma distinta.

Combate e inventario

La perspectiva de cámara se mantiene en primera persona, pero la jugabilidad impulsa el alcance de algunos de los elementos del juego anterior. Tras superar la terrorífica experiencia previa, Ethan ha mejorado sus dotes iniciales, se muestra más ágil, ha aumentado la puntería e incluso su estado físico presenta una mejor forma para enfrentarse al séquito de Madre Miranda, sin mencionar que la defensa se percibe más efectiva.

Moverse y atacar con Ethan resulta más resolutivo, aunque cuenta con las mismas herramientas básicas para su supervivencia. Por ejemplo, el número limitado de artículos que puede transportar. La mayoría de éstos -por ejemplo, armas, medicinas, explosivos y munición-, ocupan su propio espacio en el inventario. Pero este obstáculo está destinado a obligar al jugador a ampliar la capacidad a raíz de las necesidades. Lo novedoso en este sector es el renovado sistema para fabricar medicinas, munición y soluciones explosivas, que se emplea con más intensidad y profundidad que en cualquier otro juego de la serie y cuyos componentes tampoco ocupan volumen en el inventario.

Una villa repleta de peligrosos habitantes

En el mapa, el pueblo actúa como un gran eje central, con un diseño de niveles interconectados que funciona de manera extremadamente competente. Pero además del pueblo, hay otras localizaciones como castillos, pantanos y algún escenario, que vamos a omitir para no estropear una sorpresa que reconfortará a los jugadores, que prefieren una experiencia de terror más traumática. Afortunadamente, existe una amplia variedad de opciones ligadas a la jugabilidad en estas situaciones, desde entornos con menos enemigos hasta zonas exentas de combate, dirigidas a huir o resolver rompecabezas al más puro estilo de la franquicia. Cada tramo tiene su propio ritmo, duración y dificultad. Esto nos deja entrever que los desarrolladores se han esforzado por realizar una campaña más dinámica que en el juego anterior.

Los enemigos también son más variados. Si bien la mayoría de ellos no son lentos, los licántropos (o los hombres lobo, si te vas a poner así) son probablemente los enemigos comunes más agresivos y rápidos de la franquicia. Tan sólo hay que comprobar lo bien que trabajan cuando llegan en grupo. Además de ellos, hay un nutrido conjunto de abominaciones y peligrosos horrores, incluso se aprovecha de forma magistral el arquetipo del Tyrant T-103 (Mr. X para los amigos), de enemigo indestructible que te persigue implacable a través de un área, lo puedes encontrar en el castillo con la figura de Lady Dimitrescu, otro de los enormes personajes que deja la entrega para enorme felicidad de los seguidores de la franquicia.

Un tipo con sobrepeso y muchos recursos

Las posibilidades de recibir ayuda también regresan a la serie. En la tienda regentada por un obeso vendedor llamado El Duque puedes comprar suministros, vender tesoros, mejorar tus armas e incluso convertir a Ethan en un soldado más rápido y fuerte con las raciones de comida que prepara, siempre y cuando le proporciones la carne de los animales que sacrifiques. Vale la pena mencionar que, en comparación con el Mercader, el Duque también es un personaje más carismático y se muestra más activo en la historia, ya que ayuda a Ethan con interesantes consejos para recuperar a su hija. En cuanto a los artículos consumibles, puedes comprarlos en los diferentes puestos en los que te encontrarás con nuestro vendedor preferido, pero como es característico en la serie donde se obtiene la mayoría de los ingredientes, tesoros, monedas y, prioritariamente munición, es mediante la exploración de los entornos, ya que cada incursión por caminos secundarios tiene recompensa.

La belleza es clave para el horror

Además del periodo de Ethan Winters, Resident Evil 7 se estrenaba con el RE Engine, un motor gráfico muy versátil desarrollado por Capcom que se utiliza en otros juegos de la casa como Devil May Cry 5 y Monster Hunter Rise. En Resident Evil Village, esta tecnología aprovecha al máximo la potencia de la nueva generación de consolas para ofrecer rostros más reales basados en fotogrametría y escenarios realmente asombrosos. La dirección de arte es excepcional y enriquece incluso las localizaciones ordinarias como las cabañas del pueblo, contribuyendo con diferentes elementos en los escenarios de cada residencia y prácticamente contando las historias de esas familias de manera implícita a través de la destrucción que Ethan encuentra.

La estética de cualquier conjunto de emplazamientos, como, por ejemplo, el castillo, es prácticamente impecable y se beneficia de la alta resolución de las consolas actuales para mostrar diferentes detalles y texturas, además de una hermosa iluminación. La versión de nueva generación se aprovecha del trazado de rayos para desprender tanta grandiosidad en la que, afortunadamente, los programadores de Capcom han logrado no sacrificar el rendimiento. Sin olvidar que se ejecutan a resolución 4K y HDR, la versión de PlayStation 5 suma algunas características exclusivas a raíz de su mando háptico, como los gatillos adaptativos, que hacen que el uso de diferentes armas con la resistencia equilibrada resulte muy interesante.

Suena de miedo

El audio 3D, otra característica exclusiva de PS5, también tiene espacio para lucirse en Village. El diseño de sonido es fantástico. Ethan jadea en tranquilos momentos de tensión, las casas de madera producen ruidos aleatorios, las ventanas golpean con el viento y todo contribuye a la paranoia de que en cualquier momento puedes ser asaltado. El propio pueblo parece pedir al jugador que escuche con atención no sólo la posible presencia de enemigos como los licántropos, que producen que los pelos de la nuca se ericen, también con elementos que se encuentran en lugares menos obvios. Y la banda sonora, pues a pesar de ser algo minimalista y no destacar por un tema concreto, es de sobra competente para crear tensión en los momentos requeridos.

Conclusiones

Resident Evil Village ofrece muchos alicientes para continuar con la estimulante propuesta de juego de su predecesor de 2017, mientras se las arregla para mejorar la jugabilidad y establecer un generoso e interesante elenco.

Ethan Winters se consolida como uno de los personajes más interesantes de la franquicia y el plantel de antagonistas tan sólo puede ser superado por sus propias historias y aspiraciones. La representación gráfica es soberbia y sobrecogedora, capaz de transportarte hasta una misteriosa villa en Europa donde no encontrarás descanso.

El paquete incluye entornos variados, diferentes tipos de enemigos, un arsenal lleno de posibilidades, tensión, exploración e interesantes rompecabezas. Por suerte para sus muchos seguidores, Village certifica que la franquicia vive una de sus mejores épocas.