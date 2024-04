El alcalde de Constantina convoca el Pleno extraordinario sobre sanidad y educación que pedía la oposición

La presión de la oposición municipal de Constantina sobre el equipo de gobierno que lidera el popular Rubén Rivera ha comenzado a surtir efecto y finalmente el alcalde ha convocado para el próximo viernes 3 de mayo el pleno extraordinario para analizar la situación sanitaria y educativa del municipio. La convocatoria ha sido formalizada en menos de una semana desde que la pidieran el pasado viernes los dos partidos en la oposición, PSOE y Ciudadanos x Constantina.

El gobierno local abordará así las cuestiones que desde la oposición le plantearán en materia de sanidad y educación en la localidad. Según consta en el documento en el que formaliza la celebración de este pleno extraordinario, se trata de instar al alcalde a que pida a la Junta de Andalucía "que asuma los acuerdos quemanen de este Pleno, fruto de las propuestas anteriores en materia de sanidad y educación, dando traslado de los mismos a las Consejerías oportunas".

La convocatoria del Pleno que, por primera vez en la historia ha unido a dos partidos de la oposición en Constantina, llegaba horas después de que el secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, visitara este jueves el Hospital de Alta Resolución de Constantina, junto al portavoz municipal socialista, David Cazallo, denunciando el "maltrato" al que el Gobierno andaluz tiene, según sus palabras "sometida a la comarca de la Sierra Morena sevillana" con "servicios públicos muy deficientes", algo que está "agravando el problema de la despoblación".

"Las y los socialistas, cuando gobernábamos en Andalucía, impulsamos un modelo para acercar la sanidad pública de calidad al territorio: los CHARE, hoy hospitales comarcales fantasmas con cada vez menos especialidades y servicios", lamentó el dirigente socialista, quien criticó que "la consejera de Salud haya sacado del cómputo de las listas de espera a los pacientes de los CHARE". "Los alcaldes y alcaldesas del PP no pueden ser cómplices de esta hoja de ruta de la mercantilización de la sanidad pública que está llevando a cabo Juanma Moreno", manifestó.

Por su parte, desde Ciudadanos x Constantina, su portavoz adjunta y concejal, María José Reyes, ha pedido, igualmente, al alcalde "que cumpla con sus vecinos los compromisos con los que llegó al gobierno local en las pasadas elecciones". "Cuando se convirtió en candidato del PP dejando de representar al partido independiente con el que concurrió en los anteriores comicios dijo que sería todo más fácil por estar dentro de un partido con respaldo nacional para tocar las puertas pertinentes, pero se da la circunstancia que es el mismo partido que gobierna en la Junta de Andalucía, y aquí no se hace nada. Lo único que queremos es que nos dejen hablar y comunicar al equipo de gobierno lo que realmente hoy Constantina, necesita, quiere y demanda, que no se nos amordace y que nos den explicaciones de tantas cosas de las que no tenemos información", concluye.

En el pleno se debatirá la situación general de "parálisis" que según la oposición sufre la localidad y el "desinterés y silencio" ante los problemas con los que se encuentran los ciudadanos día a día, del Ayuntamiento por la falta de actuación del ejecutivo popular, según los argumentos de la oposición, que acusa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de haber convertido las sesiones plenarias "en meras sesiones técnicas y burocráticas, sin dar cabida a los problemas reales del municipio".