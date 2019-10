La Blizzcon 2019, sin salir de casa

Tan sólo falta un mes para BlizzCon 2019, el evento anual de Blizzard Entertainment que dará el pistoletazo de salida el 1 de noviembre, unos días para disfrutar de juegos, eSports, cosplay, concursos y diversión.

Este año se podrá disfrutar de más contenido gratis del escenario principal, pero si quieres conocer absolutamente todo, puedes hacerte con la entrada virtual, que incluye una colección de obsequios conmemorativos entre los que se encuentran objetos para World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm y Diablo III.

También permite acceder a la cobertura en directo del espectáculo, al canal de acceso ilimitado de la BlizzCon, los concursos de la Noche de la Comunidad el viernes, la fiesta de clausura (con actuaciones musicales por anunciar) y las mesas redondas con los desarrolladores en tres escenarios distintos. Este año, tanto los asistentes como los que se hagan con la entrada virtual, recibirán un surtido multiversal de obsequios para los siguiente juegos.

-World of Warcraft: Un par de líderes de facción transformados en múrlocs, Marduin (Alianza) y Sylbranquias (Horda). Además, el original traje de transfiguración de prendas de lana de wendigo.

-Overwatch: Celebra los 25 años de Azeroth con dos aspectos legendarios inspirados en héroes de World of Warcraft, Illidan Genji y Tyrande Symmetra.

-Hearthstone: Estrena dorso de carta especial de la BlizzCon 2019 y una misteriosa carta legendaria dorada que se desvelará durante el evento.

-Heroes of the Storm: Grafiti y retrato conmemorativo la montura reptador abisal celestial.

-StarCraft II: Trío de diseños y retratos de la época de Brood War.

Y eso no es todo, hay muchos más obsequios, como un par de alas para los jugadores de Diablo III sólo en las versiones para PC y Mac.

BlizzCon 2019 también contará con más contenido de retransmisiones. La fiesta comenzará con la ceremonia inaugural prevista para las 19:00 del viernes 1 de noviembre e incluirá más contenido gratuito de mesas redondas que en ediciones anteriores, además de todos los torneos eSports como la Overwatch World Cup y la culminación de otras competiciones como el Arena World Championship de World of Warcraft, el WoW Mythic Dungeon International, la final mundial de Hearthstone o la StarCraft II World Championship Series.