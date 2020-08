'Call of Duty: Black Ops Cold War' muestra en un primer tráiler su campaña para un jugador

En el sector del videojuego, no se concibe un año sin una nueva entrega de Call of Duty. Desde 2003, esta veterana saga no ha faltado a su cita anual con sus fans. Este año el nuevo título se llama Call of Duty: Black Ops Cold War. Activisión, su editora, ha presentado el primer tráiler con imágenes reales, como siempre entre gran expectación.

Black Ops Cold War está desarrollado por los estudios Treyarch y Raven Software. El juego recupera la ambientación de la Guerra Fría, como ya hicieran los anteriores Black Ops y Black Ops II, también programados por Treyarch. De hecho esta entrega es una secuela directa del primero de ellos.

En las imágenes del tráiler, se puede ver que el juego transcurre en la Guerra de Vietnam y en la Alemania oriental, dando saltos en el tiempo desde 1968 a 1981. Más allá de la espectacularidad de las secuencias y del marco general, poco más se sabe de la trama de este juego.

Según explica Activisión en una nota, el juego tendrá "una apasionante campaña para un jugador que descenderá al oscuro centro de una conspiración global junto a los icónicos personajes Woods, Mason y Hudson, así como un nuevo elenco de agentes para detener una trama que lleva décadas fabricándose". Parece que Ronald Reagan, presidente de EEUU entre 1981 y 1989, tiene un cameo, dándole un toque histórico.

El componente multijugador en esta serie es de gran peso, pero de momento se sabe poco. Activision promete otro avance sobre el juego online el 9 de septiembre.

El tráiler muestra imágenes de Play Station 5, pero se pondrá a la venta también en Xbox Series, PC, PlayStation 4 y Xbox One el próximo 13 de noviembre. La polémica viene con los precios, ya que el juego, que ya se puede reservar, vale 59.99 euros en su versión de la actual generación de consolas. La de la próxima generación costará 74,99 euros.

Una saga millonaria

Call of Duty es una de las series más veteranas y rentables de la industria de los videojuegos. Iniciada en 2003, Activision ha publicado ya 25 títulos realizados por diferentes estudios distintos.

Los Call of Duty nunca pasan desapercibidos y generan gran expectación entre sus abundantes fans. El apartado multijugador, el elemento más apreciado de casi todas las entregas, reúne a millones de jugadores de todo el mundo año tras año.

Puedes seguir su evolución e historia en este artículo.