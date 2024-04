Este es el error más común, según esta nutricionista, que impide que elimines grasa corporal en la práctica deportiva

Hemos oído muchas veces que para estar saludable debemos combinar una alimentación sana con la práctica deportiva y una de las mayores preocupaciones cuando la realizamos es ganar masa muscular y perder la grasa. Pero, para este fin, ¿nos sirve la ingesta de cualquier alimento?

La nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Mónica Acha, nos habla de tres alimentos principales básicamente por la composición de cada uno de ellos. Lo primero que nos cuenta la nutricionista es que debemos hacer un recuento de la ingesta calórica al día.

Es necesario, si quieres llevar un control más preciso, por lo que calcular la energía quemada va a ayudar a saber qué tipos de alimentos y qué nutrientes tienen que llevar para combinarlo con la práctica de ejercicio y logremos eliminar las grasas. Cuando haces el recuento de gasto energético, no solo se refiere al deporte, sino que hay que incluir toda la actividad que haces a lo largo del día, incluyendo el gasto de energía que hace nuestro organismo durante la digestión.

A partir de aquí y una vez calculado ese gasto, tenemos que calcular las calorías que ingerimos las cuales tienen que ser en menor proporción con respecto al gasto de energía para que, durante la práctica deportiva, el cuerpo pueda utilizar las reservas como fuente de energía. "Eso es lo que realmente se busca cuando queremos perder grasa corporal", asegura Mónica Acha. Insistiendo, además, en que la grasa "nunca se pierde de manera localizada, sino que la eliminación será en general y poco a poco".

La clave está en los hidratos de carbono

Un error que cometen mucho las personas a la hora de querer perder grasa es eliminar la ingesta de grasa por completo porque "si no ingiero, no acumulo y entonces tiro de las reservas", pero no es exactamente así.

Para compensar esa pérdida, el nutriente que más aumenta los depósitos de grasas son los hidratos de carbono. "Cuando tenemos un exceso de hidratos de carbono circulando por nuestra sangre, el hígado trata de almacenarlos para cuando no se tenga suficiente energía. Esos hidratos de carbono se transforman en triglicéridos y los triglicéridos son los que se acumulan en la grasa corporal. En el género masculino, en la mayoría de los casos, suele acumularse en la zona del abdomen y en el femenino, suele localizarse en las caderas, glúteos y/o piernas".

¿Qué nos aconseja, entonces la nutricionista, que hacer no solo para no acumular grasa sino para quemarla? Reducir la cantidad de hidratos de carbono, aunque no es necesario eliminarlos por completo porque "eso implica que puede bajar el rendimiento deportivo", por lo que a la hora de poner en marcha el tipo de ingesta o no ingesta que vayas a hacer, es recomendable que lo hagas bajo la supervisión de un profesional ya que es una metodología muy personalizada.

Alimentos que contienen hidratos de carbono y ayudan a la eliminación de grasas

Por lo que respecta al tipo de alimentos que debemos ingerir durante la práctica deportiva y con los que favorecer la eliminación de grasas, la nutricionista se centra en tres alimentos concretos porque asegura que es una buena combinación para recibir el aporte de proteínas y grasas saludables, con muy baja cantidad hidratos de carbono.

Huevo: Es una gran fuente de proteínas, muy digestivo lo que quiere decir que "las vamos a utilizar muy rápido". Estas proteínas son necesarias para ir formando la masa muscular. Por el contrario, este alimento es bajo o nulo en hidratos de carbono.

Es una gran fuente de proteínas, muy digestivo lo que quiere decir que "las vamos a utilizar muy rápido". Estas proteínas son necesarias para ir formando la masa muscular. Por el contrario, este alimento es bajo o nulo en hidratos de carbono. Frutos secos : Son muy saciantes con un gran aporte de proteínas. Hay que tener cuidado con las cantidades porque son alimentos muy calóricos. Si los vas a tomar enteros, es más fácil de controlar las cantidades que si los tomas por ejemplo en mantequilla. En este sentido, la nutricionista aconseja que se tome media cucharadita.

: Son muy saciantes con un gran aporte de proteínas. Hay que tener cuidado con las cantidades porque son alimentos muy calóricos. Si los vas a tomar enteros, es más fácil de controlar las cantidades que si los tomas por ejemplo en mantequilla. En este sentido, la nutricionista aconseja que se tome media cucharadita. Lácteos fermentados como puede ser el yogur o el queso fresco. El principal elemento proteico que utilizan los deportistas es el whey que es una proteína de suero de leche.

Así que no cometas el error de la mayoría y no elimines las grasas de tu dieta para perder grasas, solo reduce la cantidad de hidratos de carbono.