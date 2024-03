Conqueror’s Blade promete nuevas cotas de juego con una temporada inspirada en la dinastía Tang

Booming Tech y MyGames ya se encuentran totalmente inmersos en el arranque de la temporada “Dragonrise”, nombre que recibe la nueva actualización gratuita para ‘Conqueror's Blade’, su popular videojuego multijugador masivo en línea (MMO).

Entre las características de la nueva etapa destaca la incorporación de unidades inspiradas en la histórica dinastía Tang de la Antigua China, una renovación del mapa Fortaleza Fronteriza, más misiones en la campaña de temporada, eventos especiales y recompensas a través de su Pase de Batalla.

Small reminder 🧐Twitch Drops to celebrate the new season last until April 11! 🐲Watch your favorite Content Creators and earn rewards! Time to tune into Twitch! 📺 ➡️ https://t.co/776PR6YVF5 pic.twitter.com/etMsjUNZKo