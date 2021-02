Espacio extra para jugar

Los periféricos gaming se han convertido en un importante nicho de mercado. Tener el PC más potente ya no es suficiente. Hay que acompañarlo con complementos que estén a la altura y que doten al conjunto de un aire estilizado y temático.

Entre ellos están las alfombrillas gaming que se han convertido en uno de los objetos más deseados. El lugar donde reposa el ratón y el teclado ya no solo es un objeto meramente decorativo, si no que también permite delimitar los espacios y, como es obvio, mejorar nuestra precisión y agilidad mientras hacemos headshot en Call of Duty Warzone.

Esta semana hemos tenido la oportunidad de probar a fondo unas cuantas alfombrillas pensadas por jugadores y para jugadores que nos ha cedido la empresa granadina Grupo Erik que lleva trabajando desde 1997 en la venta de posters de licencia y productos escolares (también de licencia) y que recientemente ha dado el salto a este nicho gaming para satisfacer la alta demanda mezclando una experiencia de innovación y buen hacer con unos diseños espectaculares en los que destacan sus productos con licencias oficiales de Disney, Marvel, Dragon Ball, Star Wars, La Casa de Papel, Snoopy, DC Comics, The Witcher, etc.

Para esta ocasión, contamos con media docena de alfombrillas gaming extended que son bastante anchas (80 centímetros) ya que están pensadas para poder deslizar el ratón cómodamente por su superficie y a la vez colocar el teclado y así tener un apoyo para evitar que la alfombrilla se mueva más de la cuenta y una zona blanda y cómoda sobre la que apoyar las muñecas.

Las que hemos podido probar tienen la licencia oficial del Real Madrid, Dragon Ball y Pusheen entre otras y destilan un gran acabado tanto en su imprimación con colores muy definidos así como en su textura con bordes reforzados y una base de goma antideslizante elaborada con caucho natural que evita que traspase los líquidos.

A los 80 cm de largo se unen los 35 de ancho y los 4mm de densidad que confieren una plataforma de juego consistente y agradable al tacto al tener un tejido de poliéster liso.

Durante las pruebas de navegación y de juego, el ratón SteelSeries utilizado se ha movido como pez en el agua ofreciendo una mayor precisión y velocidad respecto a una alfombrilla tradicional. Durante las largas sesiones en Battlefield V y Cyberpunk 2077, entre otros, no he notado ningún problema a la hora de moverme por los escenarios e interactuar con el ratón prueba de que el acabado final de estas alfombrillas es sobresaliente.

Además, la apuesta por el detalle del Grupo Erik también se aprecia en el embalaje de cartón a todo color y acorde con la licencia con el que se presentan estas alfombrillas de grande dimensiones que además dispone de una ventana para poder inspeccionarla.

Su ajustado precio frente a la competencia (tienen un PVP de 19,99 euros) junto al buen acabado que atesoran las hacen merecedoras de su recomendación. Todos los modelos se pueden adquirir en su web nosoloposters.com. También podemos encontrarlas en otros puntos de venta como Amazon así que no hay excusas para poder dar un salto de calidad en tu setup y presumir, de paso, de Goku o el Atlético de Madrid en tu mesa.