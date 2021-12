Estreno mundial del título de rol para móviles 'Super String'

Tal y como estaba anunciado y cumpliendo con el calendario previsto, se ha completado el estreno mundial de Super String, el nuevo proyecto de Factorial Games para móviles desarrollado en colaboración con webtoons YLAB. Se trata del primer lanzamiento de la casa de software desde que Pearl Abyss se hiciera con la empresa el pasado mes de mayo.

El juego propone un formato webcómic con héroes de 14 de los títulos webtoon, que comparten un solo universo. No faltan personajes de Island, Blade of the Phantom Master, Reawakened Man, Terror Man, Neolithic Girl y muchos más.

Desde su lanzamiento en Corea en mayo de este año, el título se ha mantenido en el primer lugar en la clasificación de popularidad tanto en Google Play como en la App Store de Apple. ¿La fórmula? Es sencilla, pero difícil de dominar: los usuarios pueden reunir y formar un equipo de héroes de sus webtoons favoritos de YLAB.

La estrategia será fundamental. Al utilizar combinaciones y habilidades de manera adecuada, habrá que derrotar a las fuerzas que están a punto de destruir el mundo. Para avanzar, se pueden combinar más de un centenar de personajes y monstruos, para luego situar estratégicamente sus turnos en combate y lograr el máximo impacto. Como resultado, la entrega ofrecerá diferentes desenlaces estratégicos, basados siempre en la configuración en la que los jugadores formen equipos y en la propia combinación de habilidades de los héroes seleccionados.

Para sostener el formato, se ha elaborado una narración inmersiva con cinemáticas producidas por modelos 3D de acción en vivo. Por último, con el lanzamiento se llevarán a cabo una serie de eventos en los cuales se podrán desbloquear recompensas como el Reclutamiento del primer agente, Yun Bitnara, el Primer boleto de invocación profético gratuito, además de un evento Festa en el que se podrá adquirir un Boleto de invocación de grado SS al completar las misiones semanales.

Lo puedes encontrar tanto en App Store como en Google Play.