La FIFA pide más de mil millones de dólares por ceder la licencia a la serie de EA Sports

EA Sports, sello deportivo de la editora y desarrolladora Electronic Arts, lleva utilizando la denominación oficial FIFA en su serie de fútbol desde 1993. Posteriormente, cada temporada se ha producido una entrega publicada en consolas y PC con bastante éxito comercial. Pero recientemente, desde la influyente casa de software norteamericana se daba a entender que están valorando el cambio de nombre para la franquicia. Según admiten algunos directivos de EA Sports, la serie deportiva pasará a denominarse EA Sports FC desde la edición para 2023.

Ahora, según relata una información publicada en The New York Times, la decisión del desarrollador puede deberse a las demandas económicas que exige la organización deportiva para licenciar la marca. Cam Weber, ejecutivo de EA Sports, admite que la renovación del contrato entre la Federación Internacional de Fútbol y el desarrollador no se ha podido culminar con una extensión del acuerdo de cuatro años ratificado entre las partes, ya que se solicita a la empresa estadounidense el doble de la cantidad pagada en el anterior contrato, por un total que asciende a más de mil millones de dólares. Además, el nuevo contrato también presentaría limitaciones en la capacidad de EA para monetizar productos licenciados de la organización deportiva.

Según él ejecutivo, se está "explorando la idea de cambiar el nombre" de la franquicia y, como se mencionó anteriormente, pasará a llamarse EA Sports FC, algo que también refleja una patente registrada recientemente en la Unión Europea y Reino Unido. En estos momentos parece que la relación entre ambas partes se ha enfriado después de unas negociaciones que se han extendido durante, al menos, los dos últimos años. En este tiempo, la Federación de Fútbol no ha cedido en términos económicos y esta actitud guarda mucha relación con el creciente éxito de los juegos de EA, que ya han superado los 20.000 millones de euros en beneficios. La finalización del contrato se producirá poco después del próximo Mundial de Qatar, período que también pone fin al actual contrato de diez años.

Para mantener esta provisión de fondos, los ejecutivos de FIFA han estudiado la posibilidad de vender licencias de videojuegos y productos digitales no relacionados con el deporte. Alianzas fijas y puntuales con empresas como Epic Games, creador de la franquicia Fortnite, por ejemplo, podrían aumentar los ingresos de la Federación, pero al mismo tiempo también se cierra la entrada del dinero derivado de la prima que, por ejemplo, aportaba EA por la usar la licencia en exclusiva.