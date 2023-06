'Forza Horizon 5' recibe el coche de Barbie y confirma una rosísima edición especial de Xbox

Microsoft ha revelado un acuerdo de colaboración muy especial con Mattel y Warner Bros. Pictures que permitirá a la primera producir materiales promocionales de la película de acción real de Barbie. Según explican desde la compañía, esto se traduce en la incorporación de algunos coches temáticos en Forza Horizon 5 y la fabricación de controladores, además de una unidad Xbox One S especial y muy limitada.

Xbox is excited to team up with Warner Bros. Pictures “Barbie” and Mattel to celebrate the iconic doll-size heroine’s journey of self-discovery with a variety of activations, @ForzaHorizon in-game content and giveaways: https://t.co/foyaH4giFh