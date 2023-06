Nuevos en Xbox Game Pass: 'Need for Speed Unbound', 'The Bookwalker' y muchos más

Los responsables de Xbox lo tienen todo preparado para comenzar a publicar una nueva tanda de juegos que se unirán próximamente al catálogo de Xbox Game Pass, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming, incluido Need for Speed Unbound y The Bookwalker, que estará disponible desde el día de su lanzamiento.Nuevos juegos en Game Pass:

Need for Speed Unbound (EA Play) – 22 de junio: Xbox Series X|S, PC y nube – Ya disponible

El título propone una generosa cantidad de persecuciones policiales, además de mucho grafiti animado y una ambientación muy urbana en base a carreras prohibidas que nos trasladan a los formatos clásicos. También alardea de un estilo realista, propio de la potencia que logran la generación actual de consolas capaces de generar efectos en los coches como alas mientras estás en el aire, señales en el suelo durante las competiciones y mucho más.

The Bookwalker – 22 de junio: consola y PC – Ya disponible

En esta aventura narrativa los jugadores se meten en el papel de Etienne Quist, un escritor convertido en ladrón con la increíble capacidad de zambullirse en los libros. Nuestro protagonista podrá usar sus poderes para viajar entre la realidad y los mundos existentes de los libros y, una vez allí, saquear objetos legendarios como la espada Excalibur o el martillo de Thor para restaurar su habilidad para escribir.

Bramble: The Mountain King – 27 de junio: consola, PC y nube

Inspirado en oscuras fábulas nórdicas, esta aventura se presenta como una sombría experiencia en la que los jugadores podrán explorar la hermosa y peligrosa tierra de Bramble en busca de la hermana perdida. Para ello, tendremos que atravesar maravillosos escenarios y enfrentarnos también a muchas horribles criaturas.

nueva necesidad desbloqueada: que Auron juegue esto. Es rollo little nightmares 🥲 https://t.co/qHDCfaumLy — Ali ◐ (@relokauron) May 4, 2023

Tampoco te pierdas estos títulos:

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – 27 de junio: Xbox Series X|S, PC y nube

Story of Seasons: Friends of Mineral Town – 29 de junio: consola y PC

Arcade Paradise – 3 de julio: consola y PC

Sword and Fairy: Together Forever – 5 de julio: consola y PC

