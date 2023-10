Forza Motorsport recibe una actualización general que refina y asienta sus características

Turn 10 Studios, desarrollador de ‘Forza Motorsport’, ha publicado una importante actualización para la versión en la que se sustenta el regreso del icónico juego de velocidad.

La revisión 1.0 aplica una serie de mejoras y correcciones destinadas a mejorar la estabilidad y la jugabilidad en todas las plataformas, incluidas Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Uno de los principales objetivos de la nueva versión de software es la estabilización del programa. En este sentido se corrigen varios escenarios que causaban fallos, especialmente en el modo Carrera y durante las competiciones en el circuito Grand Oak Club.

Estas correcciones son cruciales para mantener la fluidez del juego y evitar frustraciones innecesarias a los pilotos.

En lo que respecta a la progresión, la actualización ha ajustado los niveles de desbloqueo de piezas de coche. Ahora tendrás más opciones de actualización en niveles inferiores. Además, los descuentos en recompensas de afinidad del fabricante se desbloquearán cuando el jugador alcance el nivel 50 en un automóvil de la respectiva marca.

For the first time in #ForzaMotorsport, you have a choice of multiple tire compounds. You can unlock them by fitting race tires on your car. These tire options allow you to create different strategies, as each race weekend requires a unique approach. pic.twitter.com/QEQ8W1ZQUZ