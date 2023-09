Si te gustó ‘Honor entre ladrones’, esta Caja de Inicio para empezar a jugar a D&D te va a encantar

‘Dungeons & Dragons’, o Dragones y Mazmorras en castellano es, sin lugar a duda, el juego de rol más conocido del mundo, y aunque su verdadera esencia estriba en el juego de tablero -ese con libros, fichas y dados- siempre ha tenido grandes apoyos, directos o indirectos, de otras industrias.

Si bien es cierto que el juego nunca ha estado muerto, también lo es el hecho de que primero, gracias a Stranger Things, y luego con la película ‘Dungeons & Dragons: Honor entre Ladrones’, el furor por volver a jugar al juego más famoso y longevo del mundo se ha desatado. En las últimas

semanas, esto se ha visto todavía más acrecentado gracias a ‘Baldur’s Gate 3’, uno de los lanzamientos más grandes de este año y que está batiendo todos los récords.

No obstante, es un hecho que la industria cinematográfica es la que más influencia tiene en las personas, y a raíz de la película protagonizada por Chris Pine el juego ha ganado más adeptos. Pero claro, cuando hablamos de un juego que ya lleva la friolera de 49 años entre nosotros, puede resultar abrumador para aquellos que quieran empezar ahora.

Iniciando la experiencia

Por fortuna, en Wizards of the Coast -propietarios de Dungeons & Dragons y sus marcas asociadas- son conscientes de ello, y cada pocos años lanzan al mercado un kit de inicio para facilitar las cosas a todos aquellos que quieran aventurarse en la experiencia. En realidad, empezar a jugar a D&D no es complicado siempre y cuando tengas a alguien que haya pasado previamente por la aventura y te explique, pero si te dan un kit con todo lo necesario para comenzar y encima es barato, mejor que mejor.

Este kit de inicio se llama ‘Los Dragones de la Isla de las Tempestades’, e incluye todo lo que necesitas para embarcarte en una primera aventura de Dragones y Mazmorras; incluye un reglamento de 32 páginas donde se resume todo lo que hay que saber, 5 fichas de personaje listos para empezar a jugar con ellos, seis dados y, quizá lo más importante: un manual de 48 páginas que explica toda la aventura, como si fuera una especie de guion para que el Narrador (también llamado Dungeon Master o simplemente DM) pueda guiar a los aventureros durante todo el proceso.

Selecciona a tu protagonista

Como decíamos, el kit incluye un total de cinco fichas de personaje ya creadas para que los jugadores puedan comenzar su aventura desde el primer minuto. Entre ellos encontramos un guerrero humano, un arquero elfo, un mediano pícaro, un paladín humano, un mago elfo y un enano clérigo (son fichas completamente personalizables, para que posteriormente el jugador pueda elegir jugar con una elfa en lugar de un elfo si quiere, por ejemplo), justamente el típico grupo de aventureros que podemos encontrar en aquella serie animada los años 80.

Por su parte, en la película ‘Dungeons & Dragons: Honor entre Ladrones’ nos topamos con un grupo bastante variopinto: el bardo (Chris Pine), una bárbara (Michelle Rodríguez), un hechicero (Justice Smith), una druida (Sophia Lillis), un paladín (Rege-Jean Page), un pícaro (Hugh Grant) o una maga (Daisy Head), pero precisamente en esto consiste la magia de D&D: el poder elegir y cambiar a voluntad, hacer tu propia aventura tomando el rol del personaje que hayas elegido. Lo que queremos decir con esto es que, si quieres jugar a ‘Los Dragones de la Isla de las Tempestades’ con otro tipo de personaje, puedes hacerlo sin ningún problema.

La aventura que propone este kit de inicio está especialmente concebida para novatos que quieren adentrarse por primera vez en el universo de Dragones y Mazmorras, pero eso no significa que sea demasiado simple: tenemos una trama principal, con unas cuantas misiones secundarias que los jugadores podrán decidir si quieren seguir o no, multitud de carismáticos personajes no jugadores (PNJ) para ayudarnos y darle trasfondo a la aventura, y por supuesto una ambientación que anima a explorar.

La importancia de las distintas razas

Por cierto, ¿qué podéis esperar de un juego que se llama Dungeons & Dragons, en una aventura que se titula “Los Dragones de la Isla de las Tempestades”? Por supuesto: dragones. Cierto es que poco tienen que ver con el dragón rojo pasado de kilos que se puede ver en la película, pero desde luego si hay una criatura emblemática en este juego, son los dragones.

Hay otros puntos en común con el juego, y a pesar de que no vemos Osos Lechuza o Bestias Trémulas como en la película, sí que tenemos la raza Tiefling (mitad humano, mitad demonio) igual que Doric, la druida del film. Por supuesto, queda en la mano del Dungeon Master añadir estos monstruos y personajes si quiere, ya que esto es precisamente lo bueno de Dragones y Mazmorras: el límite lo pone la imaginación.

Estamos ante una caja de inicio que cumple su función de una manera muy satisfactoria, con todas las reglas simplificadas, una aventura bastante sencilla de seguir y una trama que atrapará a los jugadores, en la que veremos reflejada mucha de la esencia lo que vimos en la película ‘Honor entre Ladrones’, y que tantos adeptos ha traído a los juegos de rol.

En cuanto a su duración, ‘Los Dragones de la Isla de las Tempestades’ es una aventura que llevará desde el nivel 1 al 3, con una duración entre 6 y 8 horas dependiendo del tiempo que los jugadores dediquen a explorar, hacer misiones secundarias y, por supuesto, contando por dónde quiera llevar la campaña el Dungeon Master. Generalmente, tres sesiones de juego serán suficiente para completar la campaña. Hay que recordar que esta caja de inicio, o al menos su aventura introductoria, está también disponible en la plataforma online One D&D, al igual que los tres libros básicos del juego y todos sus suplementos