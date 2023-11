Killer Instinct Anniversary Edition se renueva con mejoras visuales y cambios en el equilibrio

Microsoft y el desarrollador Iron Galaxy Studios conmemoraron recientemente el décimo aniversario de la franquicia ‘Killer Instinct’ anunciando que el formato clásico del videojuego de lucha pasará a formato gratuito.

Al mismo tiempo se ha elaborado una configuración de aniversario (de pago) que está disponible para aquellos que quieran acceder a todo el contenido en lugar de limitarse a la selección disponible en la versión sin coste.

Si bien en el pasado ya había disponible una versión gratuita, ahora la experiencia contará con una rotación permanente de personajes que serán posibles de usar.

Pues bien, ‘Killer Instinct Anniversary Edition’ ya se encuentra entre nosotros. Según Iron Galaxy, la edición del juego se acompaña de un parche que promete transformar la experiencia de quienes ya tienen la obra en su biblioteca.

Killer Instinct Anniversary Edition is live!We're so excited to see all the incredible things you'll do with the brand-new meta. Don't forget to use the hashtag #PlayKI so we can catch all your impressions, thoughts, and feedback. https://t.co/rdT7UxHChI pic.twitter.com/4I30jfgo1L