'Magic: The Gathering' se vuelca en el cine y los videojuegos con sus próximos sets

‘Magic: The Gathering’, el juego de cartas diseñado en 1993 por el profesor de matemáticas Richard Garfield, ha sido un ejemplo de entretenimiento durante más de 30 años. Sin embargo, el pasado año Wizards of the Coast observó un éxito de ventas cuando introdujo varias licencias relacionadas con series y videojuegos como ‘Tomb Raider’, ‘Warhammer 40K’, ‘Dr. Who’ o incluso la citada del ‘Señor de los

Anillos’, famosa obra literaria que ha sido versionada tanto en cines como en el sector del videojuego. Poco después, la casa de entretenimiento lanzó el set “Las Cavernas pedidas de Ixalan”, que contenía todo un sub-set dedicado a los dinosaurios y los personajes originales de las cintas del célebre ‘Parque Jurásico’.

Romper barreras tradicionales

El éxito de estos sets, evidentemente no ha pasado desapercibido para sus propietarios, de modo que se pusieron manos a la obra y como resultado, para este año se esperan varias alineaciones inspiradas en la película de misterio “Asesinatos en la mansión de Karlov” y en la cinta del oeste ‘Outlaws Thunder Junction’, pero el sector que recibirá mayor atención de Magic serán los videojuegos, con tres sets planificados para los próximos meses: ‘Fallout’, ‘Final Fantasy’ y ‘Assassins Creed’. Sin embargo, para la legión de seguidores de la fórmula, el “gran anuncio” llegó a finales del pasado año con la revelación del acuerdo cerrado con Marvel para llevar a ‘Magic: The Gathering’ todo el universo de los célebres personajes de La Casa de las Ideas.

Según parece, estos sets basados en videojuegos se sentirán especialmente potenciados en la versión digital de ‘Magic: The Gathering’, disponible sin coste para PC, consolas y teléfonos móviles. Con esto, el videojuego promete llevar más allá las adaptaciones, incluyendo gráficos de las licencias, efectos e incluso cambiando completamente la interfaz del videojuego basándose en el set que se publica en ese momento. De hecho, quizás podrías pensar que estos sets basados en videojuegos tan solo afectan a las ilustraciones de las cartas, privando a estas colaboraciones de cualquier otro tipo de efecto: nada más lejos de la realidad. El set del ‘Señor de los Anillos’, por ejemplo,

supuso una completa revolución en cuanto a la forma de jugar con las nuevas mecánicas del Anillo único. El próximo set, ‘Asesinatos en la mansión Karlov’, también pretende añadir mecánicas para intentar encontrar al asesino mientras disfrutas de la aventura, además de incluir nuevas formas de jugar con acciones como: investigar, disfrazarse, recabar pruebas, etc.

Bienvenidos al yermo

En relación con los videojuegos, el primer set que llegará será ‘Fallout’, una de las licencias más conocidas de Bethesda. Las primeras cartas, desveladas antes de lanzamiento del set para crear el necesario interés en jugadores y aficionados, desvelan como la franquicia ha sido recogida con gran fidelidad en algunos de sus elementos más conocidos, como el Vault Boy, sus mutantes, necrófagos, personajes como la Dra. Madison Li, César o el Hombre Polilla, además de Albóndiga, la conocida mascota del videojuego. La empresa también ha anunciado su determinación de adaptar las mecánicas al formato de ‘Fallout’ en PC y videoconsolas, pero todavía no ha desvelado detalles de este aspecto.

En todo caso, este mismo verano llegará ‘Assassins Creed’, la conocida serie de Ubisoft, de la cual tan solo ha desvelado algunas imágenes de arte, y el próximo año se prepara para acoger la serie ‘Final Fantasy’, que esperan que se convierta en uno de los sets más exitosos de la compañía en más de 30 años de historia. Mientras tanto, el día 9 de febrero, ‘Magic: The Gathering’ lanzará ‘Asesinatos en la mansión Karlov’, una historia de misterio que revoluciona mecánicas y nos invita a desvelar al asesino a la par que avanzamos en la partida. Incluso tiene prevista una edición especial de Cluedo en la que el juego de mesa y Magic se unen para alegría de los seguidores de ambos formatos.